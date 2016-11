Es war Mitte August, als die Reste eines Ur-Mammuts entdeckt, ausgegraben und von einer A5-Baustelle bei Bullendorf in das Naturhistorische Museum in Wien kamen. „Das ist ein sehr kompliziertes Klimapuzzle“, verriet Paläontologe Oleg Mandic, welcher die Mammut-Reste seit ihrer Ankunft in der geologisch-paläontologischen Abteilung betreut.

Eine Besuchergruppe aus Bullendorf bekam die Neuigkeiten über Mammut „Manni“ hautnah mit: Die Überreste des Ur-Elefanten gehören wohl zu ein- und demselben Tier, welches im Schlamm der Ur-Zaya sein Ende fand. Sein Leben dürfte „Manni“ in sehr kalter Umgebung verbracht h

Fossilien aufwendig präpariert

Bullendorfer zu Besuch beim Bullendorfer Ur-Elefanten: Ernst Wiesinger, Hildegard Wiesinger, Josef Wiesinger und Heinrich Österreicher informierten sich bei Paläontologen Oleg Mandic (re). | NOEN, G. Wlaschitz

„Wir müssen vor allem das Austrocknen der Knochen verhindern, denn dann werden sie schnell brüchig“, sagte Mandic - der Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen.

Doch die Untersuchungen sind noch lange nicht beendet: Manic führte seine Besucher in den Keller des Naturhistorischen Museums: „In den kommenden Monaten müssen die Fossilien aufwendig präpariert und gehärtet werden. Erst danach werden sie für weitere wissenschaftliche Untersuchungen verfügbar sein.“

Vermutlich Steppenmammut

Welcher Art das Ur-Mammut angehört hatte, bleibt jedoch weiterhin unklar. Von einem Team von Forschern wurden auf der Baustelle mehrere Wirbelknochen und die vollständigen Stoßzähne gefunden. Die Backenzähne fehlten komplett, wodurch sich die Art nicht so einfach bestimmen lässt.

Man vermutet jedoch, dass es sich um ein Steppenmammut gehandelt haben könnte, welches sich vor etwa 750.000 Jahren über das nördliche Eurasien verbreitete und zum Vorfahren des kleineren Wollhaarmammuts gehörte.