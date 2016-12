Samstag Abend ging im seit Wochen ausverkauften Stadtsaal die 13. Auflage der Benefiz-Weihnachtsshow „Christmas in Mistelbach“ über die Bühne.

Live on Stage: Das Who-is-Who der Weinviertler Musikszene: Reinhard Reiskopf, Tanja Petrasek, Jimmy Schlager, Roman Beißer etc. Durch den Abend führten Michael Jedlicka und Christmas in Mistelbach-Erfinder Klaus Frank.

Mehr zum Benefizabend finden Sie in ihrer nächsten Mistelbacher NÖN.