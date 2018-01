„Wir Bauern produzieren und haben eigentlich nichts mehr mit dem Konsumenten zu tun. Alle anderen stellen für uns Rechnungen aus und das hat mich kräftig gestört“, erzählte Stefan Klapka über seine Idee zur Gründung von Agri Cult, der ersten Direkt- Fleischvermarktung im Weinviertel.

Stefan Klapka ist Landwirt mit Leib und Seele und betreibt einen Landwirtschaftsbetrieb in Altruppersdorf inklusive einer Schweinemast. Die Schweine werden am Montag zu Fleischhauer Schöfbeck nach Eibesthal gebracht, wo sie sich bis Dienstag akklimatisieren können, um stressfrei geschlachtet zu werden.

Am Mittwoch erfolgt die Verarbeitung und ab Donnerstag wird dann die online bestellte Ware im Weinviertel und im Norden Wiens kostenlos ausgeliefert. „Wir haben ein gutes Hygienemanagement in unserem Betrieb und so können wir unseren Kunden auch ein antibiotikafreies Fleisch garantieren“, betont Stefan Klapka.

Kundenstock durch Facebook ausgebaut

Seinen bisherigen Kundenstock hat sich Klapka auch durch Facebook ausgebaut. So kamen auch zahlreiche Kunden im Norden Wiens dazu, die Interesse am Weinviertler Fleisch zeigen.

Landesrat Karl Wilfing gratulierte Kerstin und Stefan Klapka zu dieser innovativen Vermarktungsidee. „Es liegt im Trend der Zeit, denn der Konsument schätzt es sehr, regional einkaufen zu können. Bereits in den ersten Monaten kommt die Idee in unserer Region sehr gut an.“ Und weiter: „Es ist gut, wenn man weiß, wo das Fleisch herkommt.“