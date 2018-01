Vergangene Woche konnten mit den Rodungsarbeiten im Bereich Drasenhofen die Bauarbeiten für die Umfahrung Drasenhofen gestartet werden. Landesrat Karl Wilfing und Bürgermeister Reinhard Künzl überraschten Bauleiter Markus Kalmbauer-Xia und Baggerfahrer Christian Werdenich mit einer Weinviertler Jause.

Ein Goldstück aus der Sektkellerei Hugl in Stützenhofen, Weinviertler Brot und eine Stange Wurst sind eine nette Geste für die Arbeiter, die jetzt einmal für das Abholzen der Flächen entlang der ausgesteckten Umfahrung von Drasenhofen sorgen.

"Für Lebensqualität extrem wichtig"

Auch Bürgermeister Reinhard Künzl ist froh, dass nun die Arbeiten gestartet sind. „Die Umfahrung des Ortes ist für die Lebensqualität in Drasenhofen extrem wichtig“, weiß der Ortschef des verkehrsbelasteten Ortes. „Je nach Witterung sind die Rodungsarbeiten bis Ende Februar abgeschlossen, sodass dem Baubeginn gleich nach den heuer sehr frühen Osterfeiertagen nichts mehr im Wege steht“, betont Landesrat Karl Wilfing.

Die örtliche Bauaufsicht der Firma Metz und Partner wird im ehemaligen Volksschulgebäude eingerichtet und bringt so der Gemeinde auch eine Bereicherung. Ebenso die bis zu 50 Arbeiter, die an Spitzentagen entlang der neuen Umfahrung in den nächsten zwei Jahren tätig sein werden. Begonnen wird auf der 5,1 Kilometer langen Umfahrung mit dem Abschieben der Humusschicht.

Insgesamt werden drei Anschlussstellen gebaut: Drasenhofen Nord und Süd werden mit einem Kreisverkehr in das Straßennetz eingebunden. Ein weiterer Anschluss betrifft die Landesstraße in Richtung Stützenhofen.