Bürgermeister Reinhard Künzl lud am vergangenen Sonntag zum Neujahrsempfang in den Festsaal der Gemeinde ein. Unter den Gästen auch Altdechant George van Horick, Vizebürgermeister Herbert Pech und Altbürgermeister Josef Studeny. Besonders begrüßte Reinhard Künzl die neue Direktorin der Volksschule, Heidemaria Kubicek. Die frisch renovierte Volksschule erstrahlt wieder in neuem Glanz. Mit der Fassade und dem Turnsaal konnte das wichtige Projekt abgeschlossen werden.

„Ohne die vielen Vereinsfunktionäre wäre das gesellschaftliche Zusammenleben in Drasenhofen sehr arm. Vom Kindergarten über die Schule bis zum Hilfswerk für unsere älteren Mitbewohner ist jeder Einzelne von Euch ein wichtiges Glied unserer Gesellschaft“, zollte der Bürgermeister den Freiwilligen seinen Respekt. Besonders würdigte Künzl dabei auch die Polizei, das Rote Kreuz und die Feuerwehren in der Großgemeinde Drasenhofen.

„Alle Stolpersteine dieses Projektes sind aus dem Weg geräumt!“ Reinhard Künzl

Auch die Sanierung der Wasserversorgung konnte 2017 abgeschlossen werden und läuft problemlos. „Wir können unseren Gemeindebürgern nun in allen vier Katastralgemeinden hervorragendes Trinkwasser anbieten“, hob Künzl hervor. Besonders wichtig ist ihm, dass auch die dringend notwendige Umfahrung Drasenhofen nun auf Schiene ist. In den nächsten Wochen starten die Rodungsarbeiten und im März wird, sobald es die Wetterlage erlaubt, mit dem Bau begonnen: „Alle Stolpersteine dieses Projektes sind aus dem Weg geräumt“, sagte Künzl. Er dankte auch der Landwirtsfamilie Kolb, die sich, um keine Verzögerung zu verursachen, mit der ASFINAG geeinigt hatte.

In den nächsten Wochen wird im Bereich der Kreuzung Kirche eine Ampel montiert. Die derzeit noch beim Rathaus in Poysdorf montierte Ampel ist eine Leihgabe des Landes Niederösterreich und trägt mit einer speziellen Schaltung dazu bei, dass insgesamt drei Straßenkreuzungen im Ort für die Bewohner leichter passierbar sind.

Als Altersvorsitzender der Vereinsobmänner dankte Obermedizinalrat Peter Cajka Bürgermeister Reinhard Künzl, Vizebürgermeister Herbert Pech und dem Team der Gemeinde für die hervorragende Arbeit im Jahr 2017. Er hob als ein Leidtragender direkt an der B 7 hervor, dass die neu montierte Geschwindigkeitsanzeige bei der Ortstafel wirkungsvoll zur Verringerung der Geschwindigkeit beiträgt. Er hob auch hervor, dass der Weg zwischen der Kirche in Drasenhofen und der Kirche in Steinebrunn sehr gerne von der Bevölkerung genützt wird. Und er appellierte an alle Menschen, die im öffentlichen Leben von Drasenhofen mitwirken, sich 2018 weiterhin so engagiert für die Gemeinschaft einzubringen.