Die tschechische Exekutive hat im Raum Mikulov drei Drohneneinheiten für die Grenzüberwachung im Einsatz, die heimische Polizei hätte solche gerne, allerdings nicht nur für den Grenzeinsatz, sondern auch für verkehrspolizeiliche Aufgaben.

Am 9. April trafen sich die Landespolizeikommandanten von Niederösterreich und Südmähren Konrad Kogler und Leos Trizil am Grenzübergang Drasenhofen/Mikulov zum Erfahrungsaustausch.

Schneller Überblick über die Verkehrslage

| Michael Pfabigan

Zeithorizont für eine Beschaffung eigener Drohnen gibt es noch keinen, eine Anschaffung könne aber nur in enger Abstimmung mit dem BMI erfolgen, sagte Kogler auf Anfrage: Zuerst müsse klar definiert werden, was die Polizei mit dem Einsatzgerät machen will, dann könne man an die Beschaffung gehen. Und: Abgeklärt müsse vorher die rechtliche Seite werden, was passiere, wenn so eine Drohne abstürze, weiß der Landespolizeikommandant.

„Wir denken da aber nicht nur an die Überwachung der Grenze, wie die tschechischen Kollegen, sondern auch zu Verkehrsraumüberwachung“, sagt Kogler.

Vor allen wenn es darum geht, sich einen schnellen Überblick über die Verkehrslage zu verschaffen, sei der Blick aus der Drohnenperspektive hilfreich – für die Polizei und für eingesetzte Rettungskräfte bei Unfällen.