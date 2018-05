Der Samstag, 5. Mai war mit der Eröffnung der sanierten Volksschule ein ganz besonderer Festtag für alle Drasenhofener. Die Kinder hatten mit ihren Lehrern ein tolles, vielseitiges Programm geboten.

Dechant Jacob Nwabor segnete das neu sanierte Schulgebäude. Bürgermeister Reinhard Künzl, der sich auch persönlich sehr für die Sanierung der früheren Hauptschule in eine moderne und zeitgemäße Volksschule eingesetzt hat, dankte Direktorin Heidi Kubicek und dem Lehrerteam für die gute Zusammenarbeit. Großes haben auch die Mitarbeiter des Gemeindebauhofs und die Reinigungskräfte geleistet, welche es ermöglicht haben, die Komplettsanierung für 600.000 Euro abzuwickeln.

Lehrer und Schüler fühlen sich in den modern mit Smartboard oder Beamer ausgestatteten Räumen sichtlich wohl. „Aus einem Schul- und Lernraum wurde ein Lebensraum geschaffen, wo Kinder gerne lernen und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung haben“, betonte Direktorin Heidi Kubicek.

Bürgermeister Künzl dankte dem Land Niederösterreich für die Unterstützung aus dem Schul- und Kindergartenfond. Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch bat das hoch motivierte Team aus Schülern, Lehrern und Eltern vor den Vorhang. „Diese Schule ist für die Zukunft gerüstet, sie bietet digitale Kompetenz, aber auch viel Freiraum für die Kinder, um reifen und wachsen zu können“, fasste Ribisch zusammen. Neben diesen Voraussetzungen braucht es aber auch das tolle Lehrerteam um Heidi Kubicek, welches individuell dafür sorgt, dass sich die jungen Menschen weiter entwickeln.

Lernen ist viel Arbeit und Anstrengung. Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler betonte, dass Kinder das Elternhaus, die Schule und auch die Kirche im Dorf brauchen, um Werte zu erleben und in der Gemeinschaft geborgen zu sein. Landtagspräsident Karl Wilfing betonte die Herausforderungen der Politik: „Wir wissen nicht wie die Welt in 15 oder 20 Jahren sein wird. Wir müssen aber heute dafür die Basis in den Schulen legen.“

So werden die heutigen Volksschulkinder ihre Zukunft erfolgreich meistern. Wichtig sind dabei auch Werthaltungen und Tugenden, welche in der Volksschule Drasenhofen einen hohen Stellenwert haben. „Die Schule kann das veredeln, was Kinder vom Elternhaus mitbekommen haben“, betonte der Landtagspräsident.

