Dem Mann wird der Landespolizeidirektion NÖ zufolge angelastet, drei Wohnhäuser heimgesucht zu haben. Der 42-jährige Slowake, gegen den eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen ähnlich gelagerter Delikte bestand, ist in Haft.

Der Verdächtige soll Dienstagfrüh einen Einschleichdiebstahl in ein unversperrtes Wohnhaus in Bernhardsthal (Bezirk Mistelbach) verübt und Schmuck und ein Fahrrad gestohlen haben. Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus soll er Toiletteartikel erbeutet haben. Außerdem wird dem 42-Jährigen ein weiterer Einschleichdiebstahl in Rabensburg (Bezirk Mistelbach) zur Last gelegt, wobei der Mann von einer Bewohnerin überrascht wurde, als er u.a. Bekleidung, Angel- und Fahrrad-Zubehör zum Abtransport bereit legte.

Der Verdächtige wurde schließlich im Zuge einer Fahndung im Bereich des Bahnhofs Rabensburg festgenommen. Er hatte sich laut Polizei in einem Gebüsch versteckt. Der Slowake wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.