Mit 8. Dezember wird der Nordabschnitt der Weinviertel Autobahn für den Verkehr freigegeben. Was erwartet sich die Region davon? Die Mistelbacher NÖN fragte die Bürgermeister, was sie an Veränderungen für ihre Kommunen erwarten.

"Bevölkerungszuwachs in Wilfersdorf"

Josef Tatzber, Wilfersdorf, erwartet sich eine bessere Anbindung seiner Gemeinde an den Zentralraum. | zVg

Wilfersdorfs Bürgermeister Josef Tatzber erwartet sich vor allem für Pendler in den Großraum Wien eine Zeitersparnis von fünf bis zehn Minuten pro Fahrt. Aber auch der neue Wirtschaftspark Wilfersdorf/Mistelbach wird weiter von der guten Verkehrsanbindung – bis Mai wird die Abfahrt Wilfersdorf/Mistelbach-Ost fertig sein – profitieren. Schon jetzt verzeichnet Wilfersdorf auch einen Bevölkerungszuwachs. Das wird sich durch die Fertigstellung der Autobahn noch verstärken. Allerdings ist damit sorgsam umzugehen, da mehr Bevölkerung auch mehr Infrastruktur bedeutet. „Da ist auf einen entsprechenden Einklang der Entwicklung zu achten“, so Tatzber.

„Letztendlich sollte die A 5 auch dazu führen, dass unsere Einwohnerzahl wieder steigen wird!“ Johann Bauer, Bürgermeister von Schrattenberg

Franz Schweng, Großkrut: Verkehrsberuhigende Maßnahmen, falls Autobahnzubringerverkehr enorm steigt. | zVg

Für Großkruts Bürgermeister Franz Schweng ist eine mögliche Verlagerung des Durchzugsverkehrs durch die Ortschaft von und nach Reintal ein Thema. „Wir überlegen schon jetzt verkehrsberuhigende Maßnahmen, falls das nötig sein sollte.“ Für die Berufspendler – sie werden sich pro Fahrt Richtung Wien etwa zehn Minuten Zeit ersparen – wurde ein Park and Drive-Parkplatz bei der Autobahnpolizeistation errichtet. Ein Pendlerwunsch wird damit erfüllt. Reserveflächen für eine Erweiterung sind bereits vorgesehen. Bauplätze gehen schon heute fast wie warme Semmeln weg. Auch bestehende freie Häuser im Ort wurden und werden vermehrt angekauft. Das lässt auf einen vermehrten Zuzug von Neubürgern schließen.

Gerhard Eder, Altlichtenwart: Die Gemeinde erhofft sich Zuzug. | zVg

Die Bevölkerung von Altlichtenwarth freut sich am meisten, dass nun Poysdorf wieder erreichbar sein wird. „Die täglichen Staus dort haben vielen Altlichtenwartern ein Einkaufen in Poysdorf nachhaltig verleidet“, stellt Bürgermeister Gerhard Eder fest.

Mittelfristig erhofft sich die Gemeinde einen Zuzug von neuen Bürgern. Auch im Tagestourismus, vor allem was Wandern und Radfahren in der verkehrsberuhigten Natur um die Gemeinde betrifft, werden Steigerungen ob der besseren Erreichbarkeit erwartet. Einige Pendler werden den Park and Drive-Parkplatz in Großkrut nützen, da er sich für Fahrtgemeinschaften ideal anbietet. „Die meisten Altlichtenwarther Pendler benützen aber den schnellen Zug in der Früh auf der Nordbahn ab Hohenau“, so der Bürgermeister.

Vermehrte Anfragen in Herrnbaumgarten

Christian Frank, Herrnbaumgarten: Mehr Zuzug, Chancen für das Kulturangebot in der Gemeinde. | zVg

In Herrnbaumgarten merkt man schon seit einiger Zeit vermehrt Anfragen durch Ortsfremde nach Baugrundstücken, stellt Bürgermeister Christian Frank fest. Auch das Interesse an Hauskäufen in Herrnbaumgarten ist merkbar gestiegen. Es wird mit einem Zuzug von Neubürgern gerechnet. Die nun sehr gute Verkehrsanbindung an den Großraum Wien einerseits, und die hervorragende Wohnumgebung in der Marktgemeinde andererseits, wird offensichtlich geschätzt. Auch der Tagestourismus – Nonseum, Museumscluster mit der Vinothek, die Heurigenbetriebe, Wander- und Radfahrgelegenheiten in der sanften und verkehrsarmen Naturlandschaft – rechnet mit einer merkbaren Zunahme. Frank: „Berufspendler ersparen sich nun täglich merkbar Fahrtzeit. Darauf haben viele Weinviertler schon jahrelang gewartet.“

"Schub für Entwicklung von Schrattenberg"

Bürgermeister Johann Bauer aus Schrattenberg denkt eher mittelfristig. Er erwartet durch die Autobahn einen Schub für die Entwicklung Schrattenbergs zu einer Tourismusgemeinde. „Schon die nächste Generation sollte spürbar davon profitieren.“ Jetzt haben vor allem Pendler und Tagestouristen große Vorteile durch die Zeitersparnis ob der nunmehr guten Verkehrserschließung.

Johann Bauer, Schrattenberg: Schrattenberg ist mit der A 5 als Wohnadresse interessanter geworden. | zVg

Die A 5-Auffahrt ist näher als fünf Kilometer, also praktisch vor der Haustür. Dass Schrattenberg als Wohnadresse interessant geworden ist, zeigt sich auch durch vermehrte Anfragen Ortsfremder nach Baugrund und oder zu kaufenden Häusern. „Letztendlich sollte das auch dazu führen, dass unsere Einwohnerzahl wieder steigen wird“, so der Bürgermeister.