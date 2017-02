Die Lehrkräfte der Landwirtschaftlichen Fachschulen Mistelbach und Poysdorf trafen sich gleich nach den Semesterferien zu einer gemeinsamen Klausur.

„Das war ein großer Erfolg, die Lehrer waren dabei aktiv sehr gut eingebunden und besonders freut mich die positive Stimmung, die von den Lehrkräften ausgegangen ist“, betonte Mistelbachs Direktor Christian Resch. Auch Poysdorfs Direktor Martin Faber war optimistisch gestimmt, dass die gemeinsame Arbeit der beiden Fachschulen am Standort Mistelbach sehr gut weitergehen wird.

„Der gesamte mit der Landwirtschaft verwandte Dienstleistungsbereich bietet große Chancen für unsere Absolventen.“ Martin Faber, Direktor der Fachschule Poysdorf

„Die Lehrer sind aufeinander zugegangen und haben miteinander die Stärken gesammelt, um in einer gemeinsamen Schule die Kompetenzen weiter zu bündeln“, hob Martin Faber hervor. Einen Tag lang wurde intensiv gewerkt und ein Programmvorschlag erarbeitet, in dem sich alle mit ihren Kompetenzen finden können.

„Ich bewundere auch die Poysdorfer Lehrer, die nach dieser sicherlich nicht einfachen Entscheidung mit so viel Engagement an der Zukunft der Bildung im ländlichen Raum mitarbeiten“, hob Christian Resch hervor.

"Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, kommt mehr heraus"

„Jeder sieht: Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, kommt mehr heraus, als jetzt bereits an den zwei Schulstandorten gelungen ist!“ Jetzt gelte es, herauszufinden, welche Ausbildung die jungen Menschen in der Region Weinviertel künftig benötigen.

Es müsse eine qualitätsvolle Ausbildung der mittleren Schulen geben: „Denn damit wird der ländliche Raum gestärkt. Junge Menschen, die in unseren Fachschulen sind, arbeiten in der Region und prägen die Zukunft des Weinviertels“, sagt Resch.

Klar ist, dass die Landwirtschaft auch im Weinviertel im Umbruch sei: Die Elektronik ziehe ein, die Betriebe werden größer, aus Familienbetrieben werden Unternehmen, wo auch Facharbeiter gebraucht werden.

Diese qualifizierten Facharbeiter müssen Maschinen wie Traubenvollernter oder Rübenvollernter bedienen können. „Wir brauchen in Zukunft Berufsmöglichkeiten für Menschen, die nicht mehr selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb führen. Unsere Schulen sind hier gefragt“, betont Martin Faber. „Der gesamte mit der Landwirtschaft verwandte Dienstleistungsbereich bietet große Chancen für unsere Absolventen.“

„Wir müssen junge Menschen ausbilden, die in der Region gebraucht werden"

Green Care, überbetrieblicher Maschineneinsatz, Urlaub am Bauernhof, Vermarktung, aber auch der überbetriebliche soziale Einsatz sind Themen.

„Wir müssen junge Menschen ausbilden, die in der Region gebraucht werden, und ihnen in der neuen Fachschule das Know-how dazu bieten. Die nächsten Schritte sind, dass wir mit Praktikern aus der Landwirtschaft, aber auch aus der Landwirtschaftskammer gemeinsam überlegen, welche Akzente in den beiden Fachschulen gesetzt werden sollen“, sagt Faber.