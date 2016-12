Die Einkommen im Bezirk stiegen 2014 nur um 8,8 Prozent. Das zeigt die von der Arbeiterkammer NÖ für das Jahr 2015 herausgegebene Einkommensanalyse. Vergleicht man aber die Medianeinkommen (50 Prozent der Arbeitnehmer verdienen mehr, 50 Prozent weniger) aller niederösterreichischen Bezirke, so liegt Mistelbach mit 1.825 Euro nur auf dem fünftletzten Platz – das sind 11,1 Prozent unter dem niederösterreichischen Einkommensniveau.

Doch warum ist das so? Zurückzuführen ist dies laut AK-Mistelbach Bezirksstellenleiter Rudolf Westermayer darauf, dass Mistelbach seit jeher ein Schul- und Dienstleistungsbezirk ist. Ähnlich erklärt Wirtschaftskammer-Vizepräsident und Bezirksstellenobmann Kurt Hackl das schlechte Abschneiden: „In Bezirken, in denen der Dienstleistungssektor vorherrscht, werden die Einkommen naturgemäß niedriger sein als in Bezirken, die große Produktionsbetriebe haben.“

"Weiterbau der Nordautobahn ist für die Zukunft gut“

Rudolf Westermayer

Die Leitbetriebe des Bezirks, wie die Firma Jungbunzlauer in Laa, Manner und Kotaniy in Wolkersdorf oder Gebauer und Griller in Poysdorf, würden sich laut Westermayer zwar durch gute Bezahlung positiv auf das Einkommen auswirken, sind gesamt gesehen aber zu wenig. Der AK-Bezirksstellenleiter sieht aber, dass es langsam aufwärts geht und hebt dazu das Industriegebiet Wolkersdorf mit diversen Betriebsansiedlungen hervor. „Auch der Weiterbau der Nordautobahn und die damit verbesserte Infrastruktur sind für die Zukunft gut“, ergänzt er.

Besonders prekär ist in ganz Niederösterreich, aber insbesondere auch im Bezirk, die Gehaltsdifferenz zwischen den Geschlechtern. Das Medianeinkommen der Frauen war hier 2015 um 39,3 Prozent geringer als jenes der Männer, das entspricht der vierthöchsten geschlechtsspezifischen Einkommensschere in NÖ.

Einkommensunterschied sei objektiv erklärbar

Der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern ist laut Hackl großteils objektiv erklärbar: „Frauen wählen öfter Berufe und Branchen mit unterdurchschnittlicher Entlohnung, wie etwa Frisörin, Sekretärin oder Verkäuferin.“ Während Männer außerdem besonderen Wert auf ihr Gehalt legen würden, sind für Frauen oft das Betriebsklima und die Lebensqualität wichtiger. Westermayer sieht unter anderem den großen Anteil an Teilzeitbeschäftigung bei Frauen als einen Grund für die Gehaltsdifferenz. „Fehlende Kinderbetreuungen sind eine weitere Erklärung“, ergänzt er. Die Arbeiterkammer fordert daher zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie verstärkte Investitionen in die soziale Infrastruktur.