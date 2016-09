„Ich bin guter Dinge, dass aller guten Dinge drei sind!“, kommentierte SPÖ-Gemeinderat Markus Hemerka die dritte Bürgermeisterwahl in der nicht einmal noch zwei Jahre dauernden Legislaturperiode am 20. September:

Denn nach dem Rücktritt von Manfred Hager als Orts-Chef mussten die Gemeinderäte wieder einen Neuen wählen. Hager war vor 14 Monaten auf Othmar Matzinger gefolgt, der sich kurz nach der Gemeinderatswahl 2015 zurückgezogen hatte.

„Es wäre gescheiter, wenn wir Neuwahlen ausschreiben würden!“

Manfred Gail, FPÖ-Fraktions-Chef, ist die dritte Bürgermeisterwahl binnen nicht einmal zwei Jahren zu viel.

Neuer Bürgermeister wurde der von der ÖVP nominierte Thomas Ludwig. Und das nicht nur mit den Stimmen der ÖVP - was in Ladendorf eine kleine Sensation darstellt: „Es kann sich keiner in der Gemeinde erinnern, dass das schon mal vorgekommen ist“, freut sich Neo-Bürgermeister Ludwig.

Woher die Stimme kam? Vermutlich von der SPÖ, denn FPÖ und Bürgerliste MUT machten bei der Sitzung und danach klar, dass von ihnen wenig zu erwarten ist: „Es wäre gescheiter, wenn wir Neuwahlen ausschreiben würden“, sagte Manfred Gail, Chef der FPÖ: „Wir haben jetzt den dritten Bürgermeister seit der Gemeinderatswahl. Ich hoffe, dass das jetzt länger hält!“

Fraktionsführerbesprechung gleich nach der Bürgermeisterwahl: Markus Memerka (SPÖ), Erich Zeiler (ÖVP), Manfred Gail (FPÖ) und Rainer Pilwarsch (Liste MUT). | Michael Pfabigan

Rainer Pilwarsch von der Bürgerliste MUT rechnete bei der Wahl alte „Schulden“ auf: „Ludwig war schon im Gemeinderat. Und da hat er auch immer gegen unsere Anträge gestimmt. Warum soll ich jetzt für ihn stimmen?“

Das Wahlergebnis: 12 von 18 Stimmen für den neuen Bürgermeister, wobei je ein Gemeinderat von ÖVP, SPÖ und Grünen fehlte. FPÖ und MUT halten gemeinsam sechs Stimmen.

"Geht nicht um politischen Ideenklau"

Was wird die Handschrift des neuen Bürgermeisters sein? Thomas Ludwig will, dass im Gemeinderat wieder über die Fraktionen zusammengearbeitet wird: Die Ausschreibungszeit für Sitzungen wird über die gesetzliche Spanne von fünf Tagen verlängert, Themenbereiche sollen in den Fraktionsführergesprächen beraten werden. „Da würde ich bitten, dass uns nicht erst bei der Sitzung dreiseitige Positionspapiere ausgehändigt werden. Die kann man während des Gemeinderates nicht seriös durcharbeiten“, sagt Thomas. Die Fraktionsführergespräche wären da der richtige Ort derartige Vorschläge einzubringen: „Da geht es nicht um politischen Ideenklau: Wenn eine Idee gut ist, werden wir das auch aufgreifen!“