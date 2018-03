„Ich werde von der Polizei wegen jedes RSA-Briefes angerufen, den sie an unsere Flüchtlinge zustellen wollen. Und bei so etwas kennen sie mich plötzlich nicht mehr“, ärgert sich Werner Mayer, Obmann des Vereins Z‘samm: „Hätte man mich gerufen, dann wäre das alles anders ausgegangen!“

In der Vorwoche war ein Mann mit blutverschmierter Kleidung am Bahndamm der Schnellbahn S2 zwischen Frättingsdorf und Ernsdorf von einer Autofahrerin gesehen worden. Die rief die Polizei, weil sie glaubte, ein Verbrechensopfer da zu sehen.

„Er ist nicht gefährlich, er hat nichts gegen Polizisten. Aber er ist schwer traumatisiert von seinen Erlebnissen!“Werner Mayer, Flüchtlingskoordinator

Die Polizei kam und wollte den 28-jährigen Asylwerber, der in Staatz mit seiner Familie untergebracht ist, auf den Gleisen befragen: „Die Kollegen hätten nur wissen wollen, woher die Verletzungen stammen, ob ihm etwas passiert ist und ob es ihm gut geht. Sie kannten ja keine Vorgeschichte“, sagt ein ermittelnder Beamter. Auskunft bekamen die Polizisten keine.

Stattdessen versuchte der Mann, über das Feld zu flüchten. Die Polizei verfolgte ihn. Erst vor Ernsdorf konnten ihn die Polizisten - mittlerweile waren vier Streifen im Einsatz - umzingeln. Er versuchte, sich die Beamten mit einer ein Meter langen Metallstange vom Leib zu halten, und verletzte einen Beamten am Oberarm. Viermal wurde von den Polizisten Pfefferspray eingesetzt - ohne Wirkung: „Der Mann gehört anscheinend zu den fünf Prozent, bei denen das Pfefferspray nicht wirkt“, sagt ein Polizist.

Im Landesklinikum Mistelbach versorgt

Nachdem sie den Mann zu Boden gerungen hatten, brachten sie ihn ins Landesklinikum Mistelbach, wo er eine medizinische Versorgung ablehnte und weiter tobte. Also steckten die Beamten ihn in die Arrestzelle in der Inspektion Mistelbach, denn er war wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt verhaftet worden. „Wir erkannten keinen offensichtlichen Grund für das Verhalten des Mannes“, sagt ein Ermittler.

„Er ist auf die Polizisten nicht losgegangen, er hat sich verteidigt“, sagt Flüchtlingskoordinator Werner Mayer: „Der 28-Jährige war nie auffällig, sondern immer ein treu sorgender Ehemann und liebender Vater von fünf Kindern.“

Warum reagierte der Mann dann so heftig? „Der 28-Jährige stammt aus Kundus, einer Region, die von den Taliban kontrolliert wird. Er musste zusehen, wie sein Vater erschossen und seinem Bruder die Kehle durchgeschnitten wurde. Auf der Flucht machte er auch Bekanntschaft mit der serbischen und der ungarischen Polizei. Die gelten beide nicht gerade als Freunde der Flüchtlinge“, weiß Mayer. In Serbien sei er von den Sicherheitsbeamten verprügelt worden. Entsprechend habe er kein Vertrauen in Uniformierte.

28-Jähriger kollabierte in Bad

Wie kam es zu den Verletzungen? Der 28-Jährige war im Bad kollabiert und wurde mit einer Platzwunde am Kopf ins Landesklinikum Mistelbach eingeliefert. Die reguläre Entlassung wartete der Mann nicht ab. „Seine Frau war kurz vor dem errechneten Entbindungstermin, er wollte sie nicht alleine lassen“, sagt Mayer.

Der Mann sitzt in U-Haft in der Justizanstalt Korneuburg. Mayer hofft, dass er ihn nach Auslaufen der Frist wieder ins Weinviertel holen kann: „Er ist nicht gefährlich, er hat nichts gegen Polizisten. Aber er ist schwer traumatisiert von seinen Erlebnissen!“