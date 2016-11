Erstmals fand zum Thema Hügelgräber in Mitteleuropa eine internationale Konferenz statt. Dazu kamen Experten aus ganz Mitteleuropa auf Einladung der Masaryk Universität (Brno), Institut für Archäologie und Museologie, der Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie und des Otto Berger-Museums nach Bernhards thal angereist. Die Konferenz fand im Pfarrheim am Museumsplatz statt.

Gräber bergen viele Geheimnisse

Frühmittelalterliche Hügelgräber gibt es in relativ großer Zahl in Mitteleuropa und sie bergen noch immer viele Geheimnisse, sowohl ob ihrer Verschiedenartigkeit in der Gestaltung, als auch ob der Art der Bestattung. Da gibt es Körperbestattungen, wobei der Verstorbene bestattet wird, und Brandgräber, bei denen die Asche des Verstorbenen entweder eingestreut oder in einer Urne im Hügelgrab bestattet wurde.

Die Zeit der Errichtung von Hügelgräbern dürfte sich etwa vom sechsten bis ins elfte Jahrhundert erstrecken. Diese Bestattungsart wurde vor allem von slawischen Völkern praktiziert. Die Wissenschaft weiß bis heute wenig bis gar nichts über die Rituale, die so eine Bestattung begleiteten.

Grabbeigaben sind eher spärlich, oft fehlen sie ganz. Die Gräber sind etwa einen halben Meter hoch und befinden sich ausschließlich in bewaldeten Gegenden. Mit dem Einzug des Christentums dürfte sich die Bestattungsart von Brandbestattungen zur Körperbestattung verändert haben. Die Art des technischen Aufbaus der Grabhügel ist regional und zeitlich unterschiedlich. Es gibt Einzelgräber, aber auch Gräber, wo mehrere Personen bestattet wurden. Auch die Form der Anlagen variiert von oval, rund bis viereckig.

Hügelgräber gibt es in ganz Mitteleuropa

| NOEN

Berichtet wurde bei der Tagung vor allem über Forschungs- und Grabungsergebnisse etwa aus dem elb- und ostslawischen Raum, aus der Slowakei, aus Mähren und Böhmen, aus Polen bis zu den Baltenstaaten hinauf, natürlich aus Niederösterreich, wo es im Waldviertel zahlreiche Fundstellen gibt, bis zu den zwei Fundstellen im Weinviertel.

Überhaupt ist das Hügelgräberfeld im Föhrenwald in Bernhardsthal schon deshalb sehr interessant, da sich hier die geöffneten Grabstätten als bisher einzige Brandbestattungen im Weinviertel herausstellten. Es gab 18 Beiträge über die wissenschaftliche Arbeit und die bisherigen Erkenntnisse und Forschungsergebnisse von Fundstellen in ganz Mitteleuropa.

Diese weltweit erste Konferenz zum Thema „Frühmittelalterliche Hügelgräber“ ist ein erster Schritt zu einer intensiven wissenschaftlichen Vernetzung der Experten, dem weitere folgen werden. Ziel ist ein Gesamtbild in Hinblick auf die kulturellen Bräuche damals, auf die Siedlungspolitik, sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht sowie was die Lebensumstände und die religiöse Praxis der damaligen Bevölkerung betraf.