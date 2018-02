„Die Zahl der offenen Stellen hat sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage stark erhöht. Der Bestand an offenen Stellen ist gegenüber 2016 im Durchschnitt um 77,5 % gestiegen“, sagt Marianne Bauer, Leiterin der AMS-Geschäftsstelle Mistelbach.

Konkret werden im Bezirk Mistelbach derzeit 37 Fachkräfte für eine Anstellung als Dreher, Elektroinstallateur, Techniker für Maschinenbau und im Bereich Elektroberufe gesucht, wobei diesen offenen Stellen insgesamt vier Arbeitslose gegenüberstehen.

Aufgrund dieses Mangels an Fachkräften, welcher vor allem die technischen Lehrberufe betrifft, könnte der Arbeitsmarkt auch für Zuwanderer interessant werden. Allerdings zählt eine Stelle erst als „Mangelberuf“, wenn für sie österreichweit nicht mehr als 1,5 Jobsuchende zur Verfügung stehen. Wie wenig erfolgreich dieses System ist, lässt sich an der Tatsache ablesen, dass seit seiner Einführung im Jahr 2012 insgesamt nur 1.719 Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern eine Anstellung in Mangelberufen erhielten. E

ine Reform der Mangelberufsliste steht zwar vage auf dem Arbeitsprogramm der Bundesregierung, ob aber die Mangelberufe zukünftig regional vermittelt werden, steht noch nicht fest.

„Für mich ist es ganz wichtig, dass in Mistelbach die FH im Verbund mit der HTL arbeitet.“Kurt Hackl, Obmann Wirtschaftskammer

Als generelle Gegenmaßnahme, um den Fachkräftemangel zu bewältigen, führt Marianne Bauer daher den gezielten Einsatz der Fördermittel ins Feld: „Das AMS NÖ stellt 100 Millionen Euro für Ausbildungen bereit. Schwerpunkte sind höhere Qualifizierungen und Intensivausbildungen.“ Institutionen wie die Weinviertel Technik-Akademie oder die Weinviertler Mechatronik Akademie sollen so unterstützt werden, damit sie qualifizierte Fachkräfte hervorbringen können.

Ähnlich wie Marianne Bauer sieht Kurt Hackl von der Wirtschaftskammer aktuell die größten Jobdefizite Mistelbachs in den Bereichen Glasgewerbe, Koch, Kellner und vor allem in der Mechatronik. Insbesondere fehlt es an Fachkräften mit einer Ausbildung für Jobs in der Automatisierungstechnik und Robotic, was in Anbetracht der Digitalisierung problematisch werden könnte. Ein Überangebot an Fachkräften ist derzeit in fast keinem Bereich zu verorten. Schwierig könnte es bei der Jobsuche aber in überqualifizierten Bereichen werden, was zum Beispiel Manager betrifft. Das Gesamtbild betrachtend merkt Kurt Hackl allerdings an: „Meiner Meinung nach ist die derzeitige Möglichkeit, eine Arbeit zu finden, sehr gut.“

Wirtschaftskammer-Chef Kurt Hackl: Es ist schwierig, Menschen mit guter Ausbildungsqualität zu bekommen. | zVg

Akuten Bedarf an Fachkräften in der Automatisierungstechnik hat etwa die Firma Fertinger in Wolkersdorf. Hackl fordert als Konsequenz des Fachkräftemangels mit Nachdruck eine Fachhochschule für Mistelbach, fügt jedoch hinzu: „Für mich ist es ganz wichtig, dass in Mistelbach die FH im Verbund mit der HTL arbeitet.“ Die Wirtschaftskammer versucht dem Mangel an Fachkräften durch Kooperation mit dem AMS und dem Land NÖ entgegenzutreten.

Hackl weiß auch, dass die Situation für die Unternehmer derzeit schwierig ist: „Den Gesprächen nach, die ich mitbekommen habe, ist es schwierig, Leute mit guter Ausbildungsqualifikation zu finden.“ Was kann also in Zukunft getan werden, um dem Problem Herr zu werden? Kurt Hackl schlägt vor, Lehrberufe verstärkt zu fördern und auch die Schulen zu beraten, sodass diese sich besser auf die Situation am regionalen Arbeitsmarkt einstellen können. Außerdem sollten Unternehmen in Bezug auf die Digitalisierung besser vorbereitet werden und Umschulungen für die Mitarbeiter angeboten werden. „Je früher, desto besser,“ so Hackl.