Unmut in der kleinen Marktgemeinde. Binnen eines Monats erfuhren die Falkensteiner, dass sie neben ihrer Raiffeisenbank-Filiale auch ihre Hausärztin verlieren könnten. Bürgermeister Leopold Richter hofft noch auf eine Lösung und will alles versuchen. Doch seine Chancen stehen schlecht.

Seit Ende Oktober hat die Praxis nun schon geschlossen. Endgültig hat sich die Allgemeinmedizinerin Claudia Fenz noch nicht entschieden, aber sie könne sich keine zwei komplett ausgestatteten Ordinationen leisten, so die Ärztin. Sie hat ihre eigentliche Krankenkassenstelle in Neudorf. Für Falkenstein gibt es seit 30 Jahren keinen Vertrag mit den Kassen. In Neudorf müsse sie auch nächstes Jahr mit ihrer neuen Praxis fertig werden.

„Es geht ein Stück Lebensqualität für die Menschen hier verloren.“

Bürgermeister Leopold Richter über den drohenden Aderlass.

Auch der Standort in Falkenstein müsste generalüberholt werden. Bei einer Prüfung heuer sollen etliche Mängel festgestellt worden sein. Mit der Raumaufteilung dort ist Fenz auch nicht glücklich. Der Arzneischrank befindet sich im Behandlungsraum. Die Ordinationsgehilfen müssen immer wieder in den Raum, um Arzneien ausgeben zu können. Das störe die Behandlung und die Privatsphäre der Patienten. Doch die Gemeinde würde für die Renovierung inklusive neuer Raumaufteilung aufkommen. 100.000 Euro hat der Bürgermeister bereits im Budget dafür reserviert. Ihm sei klar, dass das alles finanziell nicht ohne sei, aber Richter würde unterstützen, wo es nur ginge. Er fügt hinzu: „Es wäre doppelt schade, weil sie eine sehr gute und sympathische Ärztin ist.“

Vor allem alte Menschen träfe der Verlust der Ordination im Ort hart. Eine Falkensteinerin, die über 80 ist und nicht mehr selbst mit dem Auto fahren kann, erzählt, sie sei nun immer auf Freunde und Verwandte angewiesen: „Ich muss immer herumfragen.“ Oft genug finde sie keine Mitfahrgelegenheit. Die Alten verlieren damit viel Unabhängigkeit.

Auch Bankomat wird nicht bleiben

Ende November dann die zweite Hiobsbotschaft: Mit 31. Dezember 2017 sperrt die Filiale der Raiffeisenbank in Falkenstein zu. Argumentiert wird, die Ortsstelle sei ein Minusgeschäft. Das Nutzungsverhalten der Kunden habe sich gewandelt, es laufe immer mehr online, heißt es seitens der Bank, die Zahl der Filialbesuche sei um 22 Prozent zurückgegangen.

Richter dazu: „Mir ist klar, dass wir mit 460 Einwohnern nicht das große Geschäft für die Bank sind.“ Dennoch sei es ein herber Schlag für die Infrastruktur des Ortes.

Der Bankomat wird auch nicht in Betrieb bleiben. Er verzeichnet 900 Behebungen pro Monat, rentiert sich für die Bank aber erst ab 2.500. Mit der Schließung stirbt auch ein Stück Bankgeschichte, ist die 1741 gegründete Falkensteiner Privatlade doch das älteste deutschsprachige Geldinstitut.

Für viele sind zwei Schließungen ernüchternd. Der 30-jährige Weinbauer Philipp Jauk sieht langfristige Folgen: „Es wird unattraktiver für junge Leute, die herziehen wollen.“ Ihn stört, dass von heute auf morgen entschieden werde „Ohne mit den Falkensteinern zu reden.“

Bürgermeister Richter will alle Möglichkeiten ausschöpfen. Ihm ist klar, was das für seine Gemeinde bedeuten würde: „Es geht um Lebensqualität für die Menschen hier verloren.“