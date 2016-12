In jugendlicher und geistiger Frische feierte der Falkensteiner Seniorenbund Ehrenobmann Josef Seebauer seinen Neunziger im Heurigen Jauk. Für den Falkensteiner Seniorenbund gratulierte Obmann Erwin Richter.

Bürgermeister Leopold Richter hob in seinen Dankesworten hervor, dass Josef Seebauer nicht nur als Gemeinderat und auch Vizebürgermeister die Gemeindearbeit mitprägte, sondern auch heute noch ein immer interessierter und engagierter Gemeindebürger ist.

Neben dem Seniorenbund liegt Josef Seebauer die Arbeit in der Pfarre sehr am Herzen. Pfarrer Wolfgang Polder gratulierte und dankte dem Jubilar für seine Arbeit im Pfarrgemeinderat, für den Lektoren und Kommunionspenderdienst aber auch für seine Tätigkeit als begeisterter Mesner in der Falkensteiner Pfarrkirche. „Josef Seebauer ist ein Mann auf den man sich verlassen kann“, hob Pfarrer Polder hervor.

Nächster in der Gratulantenschar war Josef Studeny, der Seebauer als Obmann des Teilbezirkes Poysdorf nachfolgte. Bezirksobmann Richard Hartenbach hob hervor, dass neben dem Neunziger auch 25 Jahre Ortsgruppe Falkenstein, 15 Jahre Teilbezirk und 10 Jahre Bezirk mit Josef Seebauer, der auch als Ehrenobmann immer noch aktiver Funktionär ist, zu feiern sind.

Überraschungsgast war Landesobmann Herbert Nowohardsky, der gemeinsam mit Landessekretär Herbert Bauer gekommen war, um Seebauer in Würdigung seiner Verdienste die goldene Ehrennadel des österreichischen Seniorenbundes zu verleihen. „Es ist mir ein Bedürfnis, mit all meinen Freunden diesen Geburtstag zu feiern“, hob in seinen Dankesworten Josef Seebauer hervor. Und tat dies auch ausgiebig.