Wein, Kunst und Kultur: Das Wetter war beim heurigen Fest in der Falkensteiner Kellergasse der Spielverderber, Gäste kamen trotzdem.

Genussvolle Symbiose in der Kellergasse .

„Wein, Kunst und Kultur“ ist wohl eines der schönsten Kellergassenfeste des Weinviertels: Am Freitag, den 15. September begann es mit der romantischen Nacht in der Oagossn, der Kellergasse.

Am Samstagabend hatten Bürgermeister Leopold Richter und Weinbauvereinsobmann Landeskammerrat Roman Bayer die Ehrengäste zur offiziellen Eröffnung eingeladen. Mit dabei Veltlinerland Weinkönigin Sandra Wötzl mit ihren Prinzessinnen Sonja, Rebecca und Theresa. Neo-Falkensteinerin Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner ließ es sich nicht nehmen hier beim Fest mit der Familie dabei zu sein.

Für Landtagsabgeordneten Manfred Schulz zählt die Atmosphäre bei Falkensteiner Fest zu den Highlights im Weinjahr. „Genussvolle, regionale Spezialitäten, natürlich der Wein, und die Kunst und Kultur bilden hier eine tolle Symbiose“, betonte Schulz. Auch Richters Bürgermeisterkollegen Erwin Cermak, Reinhard Künzl und Thomas Grießl waren gekommen. Obwohl das Wetter nicht so mitspielte, tat es der Stimmung keinen Abbruch. Es ist wohl schon eine Weinviertler Wetterregel: Wenn das Poysdorfer Winzerfest trocken bleibt, gibt’s in Falkenstein Regen.

Stimmung in den Weinkellern

Die kleinen Gesangs- und Musikgruppen sorgten in den Weinkellern für Stimmung. So begeisterte das Frauenkompott auch die zahlreichen Gäste, die aus anderen Bundesländern nach Falkenstein gekommen waren. Ein Hammer waren auch „Treegarden“ aus Oberösterreich, die sich mit ihrer lockeren Art Blasmusik zu machen, in die Herzen der Besucher spielten.

Gut genützt wurde das Angebot des Shuttledienstes zum Bahnhof Staatz. „Wiener Gäste kamen mit der Bahn, um dann am Abend auch wieder öffentlich nach Hause fahren zu können“, berichtete Christoph Schüller, der die Fahrten organisierte.