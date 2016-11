Im Sommer hat der Musikverein Falkenstein gemeinsam mit den Seern ein Stück aufgenommen und auch Videoaufnahmen dazu gedreht.

Am Freitag, den 4. November wird das Ergebnis aus dieser Kooperation als CD und DVD in den Handel kommen. Am Samstag, den 5. November wird es um 20.15 Uhr eine Sendung dazu auf ServusTV geben. Diese Produktion erfolgt anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Seer.

Schöne Plätze und musikalische Plätze

Sie haben sich für „Duette bei uns dahoam“ die schönsten Plätze Österreichs ausgesucht und mit musikalischen Gästen wie Wolfgang Ambros, Umberto Tozzi, den Les Humphries Singers, Florian Silbereisen, Hans Krankl, Andy Borg, Wilfried, Stefanie Hertl, Hans Theessink, Zabine, voxxclub, der Philharmonie Salzburg und eben dem Musikverein Falkenstein Aufnahmen gemacht. In Falkenstein, der Heimat von Seer-Schlagzeuger Wolfgang Luckner, wurde der Hit „Bei uns dahoam“ gemeinsam mit dem Musikverein Falkenstein umgesetzt.

Luckner spielte schon in Kindertagen beim Musikverein Falkenstein mit und unterrichtete als Musiklehrer.