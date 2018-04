Die Weinviertler Festspiele 2018 im Steinbruch Falkenstein nehmen Formen an. Heldentenor Peter Svensson konnte am Montag, den 16. April im Sofitel in Wien gemeinsam mit seinem Leadingteam das neue Sommerfestival vorstellen.

„Der niederösterreichische Festspielreigen wird von 6. Juli bis 19. August um ein weiteres Festival für Freunde der klassischen Musik bereichert“, betonte Peter Svensson. Geplant ist mit den Weinviertler Festspielen ein weltweit einzigartiges Open Air Festival mit Richard Wagner als zentralen Programmpunkt. Dabei sind national und international bekannte Künstler. „Es wird aber auch ein Feuerwerk an Rollendebüts geben, die dieses Festival auszeichnen und auch auf so manche Überraschung hoffen lassen“, betonte der Heldentenor.

„Es wird ein Feuerwerk an Rollendebüts geben, die dieses Festival auszeichnen und auch auf Überraschung hoffen lassen.“ Peter Svensson, Heldentenor, auf der Pressekonferenz

„Das Jahr 2018 bietet gerade für ein Opernfestival große Chancen, da hier durch den Ausfall von St. Margareten ein beachtliches Vakuum entstanden ist. Für Falkenstein und das Weinviertel sind die Weinviertler Festspiele eine große Chance“, betonte Wolfgang Rieder, der Poysdorfer Tourismusobmann.

Erfolgreiche Weinviertler Festspiele haben Ausstrahlung weit über Falkenstein hinaus und beleben auch touristisch die gesamte Region. Besonders auch die länderübergreifende, enge Zusammenarbeit mit den Nachbarn ist Ideengeber Peter Svensson ein großes Anliegen.

„Musik verbindet und überwindet Grenzen. Auch ich selbst bin durch meine Gattin gerne oft zwischen dem Weinviertel und Südmähren unterwegs“, hob Svensson hervor.