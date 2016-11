„Mit dem Wirtshaus verbindet man so viel, sodass wir auch musikalisch ein sehr breites Spektrum haben“, dachte sich der Obmann des Männerchores Falkenstein, Helmut Schüller und lud am Freitag, den 4. November zum Konzert im Wirtshaus in den Festsaal Falkenstein ein.

Unter den Gästen waren auch Landesrat Karl Wilfing, Anton Nimmervoll, der Präsident des NÖ Chorverbandes und Bürgermeister Leopold Richter. Chorleiter Martin Evanzin hatte in das Programm eine 1000-jährige musikalische Geschichtsreise durch das Wirtshaus als Ort der Begegnung und Kommunikation verpackt. Als Regisseur und Moderator für das Programm konnte Harald Reichart gewonnen werden.

Die Sänger zogen mit dem Kanon „Trinkt Bier vom Fass“ in den Festsaal ein. Sie hatten aber Pech, denn der Einzige, der auf der Bühne wirklich zu Essen und zu Trinken bekam, war Moderator Harald Reichart. Man sieht, wie es sich ein Regisseur im Leben richten kann. Gottfried Schlöglhofer war der perfekte tollpatschige Kellner und Barbara Schüller war Wirtin und begleitete den Männerchor auch am Klavier. Harald Reichart erläuterte, dass schon seit Jahrhunderten die Heilige Messe und der Frühschoppen den Sonntag prägen und auch eine Einheit bilden. Nicht umsonst sind der Kirchenwirt und die Pfarrkirche so eng beisammen. Bei uns wird ein Krügerl Bier oder ein Achterl Wein getrunken, in der Partnerstadt Falkenstein im Bayrischen Wald trinken sie eine weiße Mass.

Auch die NÖN auf dem Zeitungshalter hat der Regisseur in das Programm eingebaut. Sie gehört eben auch zum Wirtshausalltag im Weinviertel.

Im kommenden Jahr feiert der Männerchor Falkenstein sein 110-jähriges Bestehen. Im Frühsommer wird es aus diesem Anlass das Sängerfest und ein Jubiläumskonzert in Falkenstein geben.