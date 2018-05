Alljährlich wird bei der Gedenkstätte am Zwingendorfer Schatzberg der Vertreibung der Südmährer aus Joslowitz gedacht. Heuer wurde zum 40-jährigen Jubiläum der offiziellen Patenschaft geladen.

Bürgermeister Josef Windpassinger (ÖVP) begrüßte alle Ehrengäste, darunter die Brüder Manfred und Erhard Frey, sowie Konrad Pristl, deren Familien von dieser Vertreibung im Jahre 1946 selbst betroffen waren.

„Vertreibung gehört in die Schulbücher“

Danach las Windpassinger das Gemeinderatsprotokoll der offiziellen Übernahme der Patenschaft aus dem Jahr 1978 vor. Seither wird alljährlich zu der Gedenkfeier geladen.

Manfred Frey erzählte in seiner Rede von der Flucht und den Quartieren, die sie in Zwingendorf erhalten haben. Auch den Gedenkstein, der 1975 bei der Gedenkstätte als Zeichen errichtet wurde, bezeichnete er als Quartier. Viele Familien wollten in der Region bleiben und erhielten dafür von der österreichischen Bevölkerung Unterstützung. Im Hollabrunner Museum „Alte Hofmühle“ gibt es dazu eine Dauerausstellung unter dem Titel „Langsam ist es besser geworden“.

Norbert Kapeller, der Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft, forderte in seiner Rede einen Gedenktag für Flucht und Vertreibung. Außerdem wäre es wichtig, dass das Thema Vertreibung auch in den Schulbüchern verankert wird, damit das Erlebte nicht aus der Geschichte vertrieben wird. Konrad Pristl heiterte die Stimmung dann mit dem Mundartgedicht „Südmährerlandl“, wo das Leben im Jahreskreis in Südmähren beschrieben wurde, auf. Die Musikkapelle Großharras umrahmte die Veranstaltung.