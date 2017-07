Am Montag wurde mit dem Ferienspiel in der Filiale in Bernhardsthal gestartet. Am Mittwoch folgte das das Großkruter Ferienspiel und am Donnerstag waren dann die Poysdorfer Kinder in die Sparkasse eingeladen.

Das Motto des Programmes lautete mit dem Sparefroh auf Reisen. Es gab einen Quiz, das Millionenshowspiel und tolle Basteleien. Viel Freude machte den Kindern der Sparefroh aus Heu bei dem man sich richtig im wunderbar riechenden Heu herumwühlen konnte. Sparkassen Vorstandsdirektor Werner Kraus dankte Lisa Ribing, aber auch dem neuen Lehrling der Sparkasse Stefanie Spangl und den Mitarbeitern Julia Schleining, Cornelia Spangl und Stefan Schweng für das tolle Ferienspielprogramm, das den Kindern große Freude bereitete.