Normalerweise wird im AkZent in Gaubitsch Theater gespielt. Diesmal versammelten sich aber Feuerwehrmitglieder, um den Abschnittsfeuerwehrtag mitzugestalten oder eine Ehrung entgegen zu nehmen.

Abschnittskommandant Johann Wanderer begrüßte nach dem Imagefilm alle anwesenden Ehrengäste. Nach dem Überblick über die Einsatz- und Tätigkeitsstatistik sowie die Mitgliederentwicklung appellierte er, dass die Reservisten nicht vergessen werden sollen. „Jedes Feuerwehrmitglied über 65 Jahre kann jede Tätigkeit im Feuerwehrwesen mitmachen, vorausgesetzt, es traut sich diese auch zu“, bekräftigte Wanderer sein Anliegen.

Änderungen in der Aus- und Fortbildung wurden dann erklärt und schlussendlich die großartigen Leistungen bei den diversen Bundes- und Landesbewerben hervorgehoben. Danach wurde für die Abhaltung der nächsten Abschnittsfeuerwehrtage abgestimmt.

Nach 38 Jahren Dienstzeit in wohlverdienten Ruhestand

Bezirkskommandant Reinhard Steyrer dankte für die imposanten Ergebnisse und den unermüdlichen Einsatz seiner Feuerwehrmänner und -frauen. Diesem Lob schloss sich Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner an: Sie betonte, dass diese Leistungen mit 125.000 Einsatzstunden sicher „kein Theater“ sind. VP-Landtagsabgeordneter Manfred Schulz meinte, dass es ein besonderes Gefühl sei, hier auf der Bühne des AkZent zu stehen, aber kein Theater zu spielen und für Herbert Göstl war dieser Abschnittstag einer seiner letzten Einsätze als Polizeikommandant.

Er dankte für die gute Zusammenarbeit und gab bekannt, dass er nach 38 Jahren Dienstzeit ab Mai seinen wohlverdienten Ruhestand antreten werde. Natürlich hatte Bürgermeister Alois Mareiner auch nur Worte des Lobes für die Feuerwehren. Da Mareiner demnächst einen runden Geburtstag feiert und immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Feuerwehr in seiner Gemeinde hat, erhielt er die höchste Auszeichnung, die ein Nicht-Feuerwehrmitglied erhalten kann: die Florianiplakette. Abschließend wurden verdiente Feuerwehrmitglieder geehrt.

Hohe Ehrungen

Die Verdienstmedaille dritter Klasse in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes wurde verliehen an:

Reinhard Eisenhut

Franz Böck

Leopold Schiesser

Das Verdienstzeichen dritter Klasse in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes wurde verliehen an:

Willibald Bruckner

Werner Fenz

Helmut Hartmann

Andreas Forster

Jürgen Langschwert

In Anerkennung seiner besonderen Verdienste um das NÖ Feuerwehrwesen wurde das Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber des NÖ Landesfeuerwehrverbandes an Leopold Popp verliehen.