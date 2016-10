Im Feuerwehrhaus Mistelbach fand der heurige der Abschnittstag der Feuerwehrendes Abschnittes Mistelbach statt. Veranstalter war die FF Frättingsdorf.

Abschnittskommandant Harald Schwab brachte einen Abriss des Jahresberichtes über die Ausbildungen und Fertigkeitsabzeichen, welche im laufenden Jahr von den Freiwilligen absolviert wurden. Hervorgehoben wurden neben anderen Leistungen die der FF Atzelsdorf. Ingrid und Josef Graf sind auch heuer wieder unter den Ersten bei Bewerben österreichweit mit der Zille gewesen.

Beim Leistungsabzeichen in Gold für die Feuerwehrjugend traten 13 Jugendliche aus dem Bezirk an. Vier Jugendliche davon waren aus dem Abschnitt Mistelbach. Bei der Feuerwehrmatura, Leistungsabzeichen in Gold, erreichten zwei Teilnehmer aus dem Abschnitt, Johann Plach Platz 18 und Daniel Fried Platz 26. Mehrere Feuerwehren aus dem Abschnitt haben auch bei den Landesbewerben in Zistersdorf aktiv teilgenommen.

Zusätzlich hat die FF Höbersbrunn am Landesbewerb in Oberösterreich ihr Können unter Beweis gestellt.

Bei der Sitzung wurde auch auf die neue 72-Stundenregelungen bei Feuerwehrveranstaltungen hingewiesen. Rückwirkend ab 1. Jänner werden die Veranstaltungen nur mehr stundenweise und nicht tageweise gerechnet. Auch dürfen jetzt Züge eine Freiwilligen Feuerwehr 72 Stunden steuerfrei Veranstaltungen machen.

Im Sachbearbeiterbereich gibt es eine Änderung. Kurt Robl legte sein Amt aus Altersgründen zurück, ihm folgt Johannes Schön als Abschnittssachbearbeiter für Schadstoff nach. Im Zuge der Ehrungen wurde er zum Ehrensachbearbeiter ernannt.

Landeshauptmann-Stellvertreter Johanna Mikl-Leitner bedankte sich in ihrer Rede bei den Freiwilligen für ihre dauernde Einsatzbereitschaft, Ausbildungen und die geleistete Arbeit bei den Einsätzen. Sie sagt, sie habe sich bei ihren Auslandsreisen als Innenministerin davon überzeugen können, dass das Freiwilligenwesen in Niederösterreich bestens und professionell aufgestellt sei.

Ehrungen der Feuerwehren

Ehrenzeichen für verdienstvolle Tätigkeiten auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesen:

25 Jahre:

FF Asparn: Thomas Boigner, Markus Fally, Martin Kosut und Harald Böhm; FF Ebersdorf: Friedrich Weinstabl; FF Gaweinstal: Gerald Epp; FF Ladendorf: Josef Schwab; FF Mistelbach: Johannes Schön, Reinhard Schacher; FF Olgersdorf: Karl Plöckl; FF Schrick: Markus Mayer; FF Wilfersdorf: Horst Semela

40 Jahre:

FF Asparn: Josef Antel; FF Bullendorf: Erich Bucher; FF Eggersdorf: Manfred Gail; FF Gaweinstal: Leopold Jonasch, Hermann Withalm, Josef Pichler, Wolfgang Schuppler; FF Grafensulz: Alois Frühwirth; FF Höbersbrunn: Ferdinand Wiesinger, Herbert Ceypek; FF Ladendorf: Josef Bauer, Alfred Bernold;FF Mistelbach: Paul Reitmayr, Anton Scheiner, Gottfried Amon, Franz Hanuser, Gerhard Körbl; FF Niederleis: Kurt Steindorfer, Helmut Toifl

FF Schletz: Josef Zant; FF Schrick: Lorenz Höfling, Josef Hörmann.

50 Jahre:

FF Asparn: Friedrich Böhm, Ernst Fleschurz; FF Ebersdorf: Josef Herbst, Michael Vock; FF Kettlasbrunn: Franz Schneider; FF Ladendorf: Josef Schwab; FF Mistelbach: Josef Dorfinger, Josef Bösmüller, Johann Diewald; FF Schrick: Ferdinand Frank, Franz Uchatzi; FF Wilfersdorf: Leopold Krammer, Johann Müller

60 Jahre:

FF Bullendorf: Josef Wiesinger; FF Hobersdorf: Anton Pacal; FF Hüttendorf: Franz Schöfböck, Josef Schmatzberger; FF Ladendorf: Franz Mechtler

70 Jahre: FF Kettlasbrunn: Franz Hugl; FF Mistelbach: Josef Schodl

Verdienstmedaille 3. Kl. in Bronze des NÖ LFVB: FF Schrick: Christian Maier

Verdienstmedaille 2. Kl. in Silber des NÖ LFVB: FF Eibesthal: Matthias Wilfing

Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze des NÖLFV:

FF Martinsdorf: Johan Pratsch; FF Mistelbach: Josef Schulz, Johan Diewald; FF Schrick: Christian Hackl; FF Wilfersdorf: Wolfgang Kucera

Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber des NÖ LFVB:

FF Martinsdorf: Johann Stipsitz; FF Mistelbach: Günter Bader

Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze des ÖBFV:

FF Mistelbach: Walter Hiller

Dankesurkunde des Abschnitts-FF-kommandos: FF Frättingsdorf: Walter Hiller; FF Höbersbrunn: Hubert Wiederkehr; FF Hobersdorf: Herbert Weindl; FF Hörersdorf: Gottfried Amon; FF Paasdorf: Peter Pretz, Josef Schulz