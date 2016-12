Rechtzeitig vor Weihnachten und für Weihnachts-Geschenkkäufe hat Michael Rosenberg sein Sommerprogramm 2017 für den Filmhof Weinviertel auf Schiene: Die Saison wird von 5. Mai bis 29. September laufen.

Beim Theaterstück geht er 2017 nach dem missglückten Theater-Experiment des Vorjahres mit „Braunschlag“ auf Nummer sicher und setzt auf bewährte Kompagnons. 2017 steht wieder ein Neil Simon-Stück auf dem Programm: „California Suite“ - verfilmt mit Walter Matthau und Jane Fonda.

Bekannte Gesichter

Bisher waren von diesem Autor bereits „Ein seltsames Paar“ und „Barfuß im Park“ im Filmhof zu sehen. Viktoria Schubert wird nicht nur als Regisseurin für Gags am laufenden Band sorgen, sondern auch selbst auf der Bühne stehen. Auch für die restlichen Hauptrollen sind bekannte Gesichter vorgesehen. Michael Rosenberg wird sie ebenso unterstützen, wie Eva Maria Marold oder Stephan Koch.

California Suite sind eigentlich drei kleine Stücke und ihre Handlungen zeigen, dass Neil Simon ein genauer Beobachter seiner Mitmenschen war. Viktoria Schubert wird den Humor mit der ihr eigenen Pointensicherheit gekonnt herausarbeiten. Premiere ist am 11. Juli, gespielt wird bis 19. August.

Eröffnungsgala am 5. Mai

Auch unter den Kabarettisten am Programm sind viele Stammgäste zu finden, die meisten von ihnen mit einem neuen Programm: Fredi Jirkal, Andrea Händler, Eva Maria Marold, Gregor Seberg, Lukas Resetarits, Angelika Nidetzky und Otto Jaus. Auch der Filmhof-Chef wird sein erstes Programm noch einmal spielen, bevor er im Herbst sein nächstes herausbringt. Der langen Reihe schließen sich auch zwei Asparn-Debütanten an: Mike Supancic und Joesi Prokopetz sind zum ersten Mal in Asparn zu sehen.

Neu ist diesmal auch eine Eröffnungsgala am 5. Mai und am 20. Mai wird die Mojo Blues Band ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Zu den absoluten Lieblingsveranstaltungen der Filmhof-Fans gehört die Lange Nacht des Austropop, sie wird diesmal am 27. Mai stattfinden. Neu ist im Herbst eine Trachtenparty am 23. September.