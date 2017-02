„Ich wollte die Baumaschinen doch wieder zurückgeben, aber meine Festnahme hat das verhindert“, erklärt der 29-jährige Slowake Zoltan V. vor Gericht.

„Eine reine Schutzbehauptung“, kommentiert Staatsanwalt Stefan Dunkl die dreiste Verantwortung des Angeklagten und er entgegnet: „Die Mietdauer der Gerätschaften ist schon lange vor Ihrer Verhaftung abgelaufen. Sie haben bei einem Wolkersdorfer Unternehmen einen Minibagger samt Schaufel und Palettengabel sowie ein Stromaggregat im Gesamtwert von 52.000 Euro gemietet und nicht wie vereinbart zurückgebracht“, so Dunkl.

Zusatzstrafe über 14 Monate verhängt

Genauso wäre es bei einer Firma in Fischamend abgelaufen: „Dort wartet der Chef auch noch auf die Rückgabe eines Kompaktladers und einer Rüttelplatte im Gesamtwert von 80.000 Euro. In beiden Fällen haben Sie Baustellen vorgegeben, die gar nicht existieren. Sie haben die Mietdauer um mehrere Wochen überschritten und die Gerätschaften abredewidrig ins Ausland, in die Slowakei, verbracht, wo sie schlussendlich von der Bildfläche verschwanden“, argumentierte Dunkl.

Der vorbestrafte Slowake erhält von Richterin Xenia Krapfenbauer wegen schweren Betruges eine Zusatzstrafe von 14 Monaten unbedingt.