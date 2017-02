Auch Feuerwehrmitglieder aus Altruppersdorf, Poysbrunn, Kleinhadersdorf und Neudorf waren zum Ball gekommen. Der Feuerwehrkommandant konnte erstmals auch die beiden jungen Feuerwehrmitglieder Simon Schwarzl und Paul Haager am Ball begrüßen. Sie waren in der Jugendfeuerwehr in Kleinhadersdorf und wurden jetzt als aktive Feuerwehrmitglieder zu ihrer Heimatfeuerwehr Föllim überstellt.

Ortsvorsteher Manfred Leisser erzählte, dass die 1898 gegründete Wehr bereits um 1900 den ersten Feuerwehrball abhielt. Bis 1992 fand der Ball im Gasthaus Schwarzl statt. Nach der Schließung des Gasthauses gab es bis 1998 keinen Ball. Erst mit dem Dorfzentrum ist die Tradition wieder neu auferweckt worden.