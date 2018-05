Am Samstag, den 12. Mai, um 5.30 Uhr war es soweit: Maria Marchhart machte sich von zu Hause auf ihre 3.500 Kilometer lange Pilgerreise nach Santiago de Compostela in Spanien auf.

Bürgermeister Thomas Grießl und Ortsvorsteher Manfred Leisser brachten ihr eine Jakobsmuschel mit dem Datum des Starts am 12. Mai sowie ein Pilgertagebuch für ihre Aufzeichnungen mit. Pater Christian, Thomas Grießl und Manfred Leisser hatten ihr auch Gedanken aus der Heimat mit auf den Weg gegeben. Auch einige Ansichtskarten aus Föllim waren mit dabei. „Damit Maria Marchhart Wegbegleitern zeigen kann, wo wirklich der Mittelpunkt der Welt ist“, meinte Manfred Leisser in Anlehnung an den Spitzennamen der Föllimer, die als Weltachsenschmierer gelten.

„Pro Monat möchte ich ein Land schaffen.“ Maria Marchhart, Jakobsweg-Pilgerin

Die Freunde verabschiedeten sich mit einem gemeinsamen „wahre Freundschaft“ von Maria Marchhart. Kaplan Savi spendete Maria einen über 1.000 Jahre alten Pilgersegen.

Die ersten Tage wird Maria Marchhart, die bereits vor zwölf Jahren einmal den Jakobsweg in Spanien gegangen ist, von ihrem Gatten Franz begleitet. Auch ihre Tochter Regina ist anfangs als Wegbegleiterin mit dabei. „Franz haben wir die Verpflegung für die ersten Tage in den Rucksack getan, da geht es uns gut“, meinten die beiden Damen.

Geplant ist, täglich eine Wegstrecke von 25 bis 30 Kilometern zurückzulegen. „Eigentlich denke ich lieber in größeren Dimensionen. Pro Monat möchte ich ein Land schaffen“, erzählte Maria von ihren Überlegungen. So wird auch erst am Abend die nächste Tagesetappe geplant.

„Ich habe GPS eingeschalten und so kann die Familie problemlos meinen Weg begleiten, ohne viel telefonieren zu müssen“, erzählte die erfahrene Pilgerin. Auch bei der Frage, ob sie Spanisch kann, bot das Handy die Hilfe. „Ich habe einen Übersetzer drauf und schaffe es so gut, mich auszudrücken“, ist Maria überzeugt.

Eines ist aber klar: Der erste Tag geht auf den Buschberg und der zweite Tag endet dann gemütlich im Bildungshaus Großrußbach.