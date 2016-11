Anlass für diese Erhebung zum Weizenkönig war der 80. Geburtstag des Poysbrunner Bauern Franz Mayerhofer, der am Samstag, den 5. November im Veltlinerhof bei Wolfgang Rieder feierte. Gemeinsam mit seiner leider viel zu früh verstorbenen Gattin Trude hat Franz Mayerhofer einen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut. Seine Enkelkinder überraschten das Geburtstagskind ebenso wie das Gesangsduo Maria Körber und Birgit Pech.

Bürgermeister Thomas Grießl, der zugab keine Opernarien singen zu können, bedankte sich bei Franz Mayerhofer für seine Arbeit auch als Jäger und wünschte weiterhin gute Gesundheit. Landesrat Karl Wilfing, war gemeinsam mit seinem Vater Karl Wilfing, einem langjährigen Freund und Weggefährten von Franz Mayerhofer, zur Geburtstagsfeier gekommen. Der Landesrat betonte, dass Franz Mayerhofer ein engagierter Poysbrunner ist, der zwar nie in der ersten Reihe stand, aber immer höchst interessiert und engagiert die Geschehnisse im Ort verfolgte und begleitete. Karl Wilfing erläuterte, dass Franz Mayerhofer immer sehr diplomatisch Fragen formulierte und damit auch zu erkennen gab, was ihm wichtig war.

„Er war damit für mich ein wichtiges Barometer, was so in Poysbrunn gedacht wurde“, betonte der langjährige Poysdorfer Bürgermeister Karl Wilfing.