Einsteins berühmter Satz über die Bedeutung der Bienen für unser Leben und die massive Beeinträchtigung der beliebten Honigproduzenten hat viele Menschen aufgerüttelt, aber eigentlich wissen die meisten wenig über dieses kleine Volk. Margareta und Otto Stöger-Haselböck beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit den fleißigen Insekten und bemühen sich ihnen ein „wesensgerechtes“ Leben zu ermöglichen.

Dieses Wissen um wesensgerechte Bienenhaltung, das im Weinviertel noch sehr dünn gesät ist, möchten sie an Schulen und erwachsene Interessierte weitergeben und dazu einen vielfältigen Bienengarten, mit Nützlingshotel, Schaustock, einem Garten voller Bienenpflanzen und wesensgerechten „Einraumbeuten-Bienenstöcken“ aufbauen.

Crowdfunding: Bis 20. Mai unterstützen

Doch um diese Idee zu verwirklichen, brauchen sie zuerst Kapital. Das versucht Familie Stöger-Haselböck bis 20. Mai mit einem „Crowdfunding Projekt“ zu erreichen. Auf „www.wirbienenhueter.at“ werden die Familie und ihre Ideen vorgestellt, bei finanzieller Beteiligung locken darauf abgestimmte Goodies. Das heißt, kleine Spender erhalten eine Dankeskarte, größere Spender ein Glas Presshonig bis zu einer selbst gebauten Einraumbeute. Das Crowdfunding läuft aber nur für eine beschränkte Zeit: Bis zum 20. Mai können Sponsoren gesammelt werden. Dann muss das Projekt ausfinanziert sein, oder es fällt – die Stöger-Haselböcks sind optimistisch. Am Wochenende gab es bereits Zusicherungen von 30 Prozent der benötigten Summe.

Das Einflugloch der Einraumbeute ist einem Astloch nachempfunden. | Ingrid Fröschl-Wendt

Was ist wesensgerechte Bienenhaltung? Sie orientiert sich stark an der Lebensweise der Wildbienen, die normalerweise in einem hohlen Baumstamm leben und den dort vorgefunden Hohlraum mit Waben ausfüllen. So wird auch der Bienenstock die sogenannte Einraumbeute gestaltet, inklusive rundem Einflugloch, das einem Astloch nachempfunden ist.

Die Honigernte erfolgt nicht durch Schleudern, sondern die Waben werden zerkleinert und ausgepresst. Dadurch sind im Honig auch mehr Zusatzstoffe enthalten. Bei dieser Art der Honigernte wird aber nur rund ein Drittel der Ausbeute gegenüber konventioneller Gewinnung erreicht.