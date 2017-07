Das Stück erzählt die Geschichte dreier Handwerksburschen, die durch Herumvagabundieren ihr Leben bestreiten. Sie werden von den Feen für ein Experiment ausgewählt.

Während für den Schneider Zwirn und den Schuster Knieriem nur Geld und Völlerei zählen, ist der Tischler Leim unglücklich verliebt in seine „Peppi“. Was wird am Ende siegen? Die Liebe oder die Liederlichkeit? Werden die drei ihr Glück mit Dank empfangen, oder wie Lumpazivagabundus sagt, zum Fenster hinaus werfen?

Die Antwort auf diese Frage gibt‘s ab 28. Juli in Schrattenberg.