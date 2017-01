Jetzt hat vermutlich ein Windradgegner gar die Mutter Gottes um Hilfe gegen den Windpark gebeten. Die Bürgerinitiative gegen den Windpark Gnadendorf-Stronsdorf will es nicht gewesen sein: „Von der Bildeichenaktion haben wir von der BI auch erst vor einigen Tagen über einen Bekannten erfahren, der beim Wirtshausstammtisch einige Teilaussagen gehört hat.

Mehr wissen wir im Augenblick auch noch nicht“, so Gerhard Loidolt auf Anfrage der NÖN. An der Tür der Marienkapelle bei der Bildeiche hängt seit Kurzem eine „Fürbitte an die Muttergottes“.

Es gibt geteilte Meinungen

Die Fürbitte ist Gesprächsthema in Gnadendorf und war auch schon im Gemeinderat ein Thema. Die Bildeiche/Marienkapelle ist ein gerne frequentiertes Ausflugsziel für einen Spaziergang. Die Fürbitte haben schon viele Leute gelesen und natürlich gibt es da geteilte Meinungen: „Hat mit Gottesmutter nichts zu tun“, so ein Gemeinderat bei der Sitzung.

VP-Bürgermeister Landtagsabgeordneter Manfred Schulz wartet ab: „Sollten sich viele Leute darüber beschweren, werden wir den Zettel gemeindeseits entfernen“, so sein salomonisches Urteil über die Vorkommnisse.