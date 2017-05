Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Kolpinghaus bei der Poysdorfer Tanzgala. Kinder im Alter von drei bis 17 Jahren zeigten, was sie bei ihrer Tanz- und Ballettlehrerin Therese Hartl in der Musikschule in Poysdorf und Staatz gelernt haben.

Therese Hartl begeistert im Weinviertel an die 250 Kinder für das Tanzen. Besonderer Höhepunkt der Tanzgala war Profitänzerin Ulrike Fritz aus Wildendürnbach. Sie präsentierte einen indischen Tanz. Musikschuldirektor Richard Jauk freute sich über das große Interesse und vor allem auch den Spaß, den die Tanzschüler in ihrer Ausbildung mit Therese Hartl haben.

Unterrichtet wird vom modernen Tanzen zu Musik aus den Charts bis hin zum Ballett, welches die wichtige Basis für den Tanz bildet. Mit Übertrittsprüfungen zeigen die Schüler, dass sie für die nächst höhere Stufe bereit sind. Es gibt hier im Weinviertel große Tanztalente. „Mädchen, die erst einige Monate lernen, sich aber bewegen als wären sie Profis“, erzählt Therese Hartl lobend.