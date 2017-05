„Ein Requiem, also eine Totenmesse ist die einzige musikalische Form, die literarisch noch nie aufgearbeitet wurde“, sagt Marlen Schachinger, Schriftstellerin aus Kleinbaumgarten, die gemeinsam mit Michael Stavaric und dem deutschen Schriftsteller Markus Orths das Viertelfest-Projekt „Requiem – Fortwährende Wandlung“ am Freitag, 12. Mai in der Gaubitscher Pfarrkirche aufführen wird.

Hat ein gelernter Katholik bei dem Wort „Requiem“ eventuell die Musik Mozarts oder Fuciks im Ohr, so wird dieses Requiem eine Überraschung, denn es wird keine Musik zu hören sein. „Musik kann die Aufmerksamkeit vom Text abziehen“, sagt Schachinger. Für Emotionalität mag das zweckmäßig sein, in diesem Fall soll der Fokus des Zuhörers ganz in den literarischen Texten liegen.

„Uns soll bewusst werden, wie sterblich wir sind."

Das Requiem wurde dabei in zwei Themen aufgeteilt, in die Liturgie – das Requiem wird nämlich wie ein klassisches Hochamt ablaufen – und die literarischen Textbeiträge.

Liturgie und Bibelstellen wurden dabei von den drei Schriftstellern kritisch durchleuchtet, denn die Texte sollen für jede Konfession bedeutsam sein können. Und es wurde der Focus gedreht: „Ist ein klassisches Requiem eine Verabschiedung eines Toten, soll dieses Requiem für die Zuhörer, also für uns, sein“, erklärt Marlen Schachinger. „Uns soll bewusst werden, wie sterblich wir sind. Denn in unserer Zeit schieben wir die Tatsache, dass wir alle sterben müssen, nur zu gerne weit weg. Doch wenn uns das wieder bewusst wird, werden wir ganz anders leben“, ist sie überzeugt.

Um die vielen Gedanken, die beim Genuss des literarischen Requiems auftauchen, hinterher auch besprechen und bearbeiten zu können, ist unbedingt anschließend ein gemütlicher Kreis notwendig“, sagt Schachinger, in den natürlich alle Zuschauer ebenfalls herzlich eingeladen sind.