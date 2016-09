Große Verwunderung herrschte in den letzten Wochen bei sehr vielen Benutzern der Brünnerstraße und Wienerstraße im Ortsgebiet von Gaweinstal: Der vor zwei Jahren frisch asphaltierte Straßenabschnitt zwischen Tankstelle und Post wurde plötzlich wieder abgefräst und neuerlich mit einer Asphaltdecke versehen.

Mehrere Spurrinnen und Verdrückungen

Warum? In der Fahrbahn hatten sich mehrere Spurrinnen und Verdrückungen auf der obersten Asphaltschicht gezeigt. Zurückzuführen sind diese Fahrbahnschäden auf nicht vorhersehbare Witterungs- und Belastungseinflüsse, sagen die Straßenbauer. So herrschte im Jahr 2015 eine extrem starke Hitzewelle, welche über einen langen Zeitraum anhielt.

Gerade in diesem Zeitraum wurde eifrigst und mit Nachdruck an der Umfahrung Mistelbach und an der neuen B7 von Schrick bis Kettlasbrunn entlang der geplanten A5-Verlängerung gebaut. Diese Argumente werden von der Straßenbauabteilung ins Treffen geführt. Die Baufirma wollte auf NÖN-Anfrage nichts sagen.

Vermehrten Zulieferverkehr

Dadurch sei es zu einem nicht geplanten vermehrten Zulieferverkehr von Schottermaterial gekommen. Dieser sei zum Großteil über die B220 von Bad Pirawarth weiter auf der B7 durch Gaweinstal erfolgt. Auch die Sondertransporte der Betonringe und Flügel für die Windkraftwerke wurden zu einem Teil über die B7 gefahren.

Durch die unbedingt notwendigen Ampelregelungen im Baustellenbereich, wo die Autobusse und Lkw-Züge stehen bleiben mussten, kam es zu erhöhten Abgaswerten und zusätzlichen Hitzequellen. Diese zusätzlichen Belastungen konnte der neu aufgebrachte Asphalt nicht mehr voll aufnehmen.

Erneuerung fällt unter "Garantie"

Im Vorjahr wurde als Sofortmaßnahme die Aufwölbung an der Entwässerungsseite profilgerecht gefräst, damit der Wasserabfluss in den Wintermonaten gewährleistet wird. Im September will man noch eine neue Deckschicht auf den ersten Bauabschnitt aufbringen. Laut Straßenbauabteilung soll durch die getätigten Reparaturarbeiten der Asphaltbelag dauerhaft als sehr gute Straßenoberfläche gewährleistet sein.

Kosten entstehen Land und Gemeinde übrigens durch die Arbeiten keine: Sie fallen noch unter die „Garantie“.