Am Freitag kam es kurz vor 22 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Gaweinstal. Etwa 10 Minuten nach der Alarmierung war die FF Gaweinstal bereits am Brandort in der Scheicherstraße. Der Dachstuhl und das Erdgeschoss des Wohnhauses standen in Vollbrand, der Brand drohte auf die Nachbarhäuser überzugreifen. Der Bewohner flüchtete zu diesem Zeitpunkt aus dem brennende Haus, auch die Nachbarn des Brandhauses flüchteten auf die Straße. Der Bewohner hatte starke Rauchgasvergiftung und leichte Verletzungen. Er wurde sofort vom First Responder der Feuerwehr medizinisch erstversorgt und danach mit dem Notfallrettungswagen vom Roten Kreuz Mistelbach ins Krankenhaus Mistelbach gebracht. Ebenfalls eine Bewohnerin eines Nachbarhauses musste wegen der Aufregung durch den Brand ins Krankenhaus gebracht werden.

Für die Löscharbeiten ließ Einsatzleiter Wolfgang Schuppler sofort Unterabschnittsalarm auslösen. Die Freiwillige Feuerwehren Gaweinstal, Schrick, Martinsdorf, Höbersbrunn, Atzelsdorf und Pellendorf konnten ein Übergreifen des Brandes im dichtbesiedelten Ortsteil auf die Nachbarhäuser verhindern. Der Brand konnte professionell innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht werden, nach Mitternacht wurde "Brand aus" gegeben. Das Haus selbst konnte aber wegen Einsturzgefahr nicht mehr betreten werden.

Die Brandursache konnte noch nicht genau ermittelt werden.