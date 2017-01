Bürgermeister Thomas Grießl dankte Steindl für ihre Arbeit als Lehrerin, aber im Besonderen die Tätigkeiten beim Schulschach und beim Poysdorfer Schützenverein. Christine Steindl ist beim kleinen aber feinen Schützenverein, dem ältesten Verein Poysdorfs einer der Motoren für den Bestand. Landesrat Karl Wilfing hob ihre vielseitige Begabung hervor, mit der sie als Lehrerin die Schüler immer wieder sehr gut begeistern konnte.

31 Jahre war sie an der Hauptschule in Drasenhofen und zuletzt an der Schule in Poysdorf tätig. Bei einem Leichtathletikcamp am Jauerling lernte sie Helmut Steindl kennen, mit dem sie gemeinsam das Thema Schulschach im nördlichen Weinviertel aufbaute. Auch nachdem die jugendliche Siebzigerin 2007 in Pension ging wurde ihre nie fad. „Reisen, Golf, die Schützengesellschaft, der Schachklub oder auch die Verwaltung ihrer Liegenschaften und die 22-jährige Enkelin halten mich in Schwung“, erzählte das Geburtstagskind in der auf 6 Minuten 30 Sekunden geplanten Dankesrede.