Wie groß ist der Unterschied zwischen Stadt und Land? Schließt das Eine das Andere aus? Diesem Thema widmete sich das heurige Weinviertler Wirtschaftsgespräch der Erste Bank im Mistelbacher Stadtsaal am 3. Mai.

Und die Diskussionspartner wussten, wovon sie redeten: Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll hatte über Jahrzehnte die Entwicklung des Landes geprägt, Unternehmer Heinz Lichtenegger verlegte die Welt-Zentrale von ProJect, dem Weltmarktführer für High-End-Analog-Plattenspieler ins ländliche Weinviertel und Jutta Pemsel ist mit ihrer Kaufstrasse seit vielen Jahren modischer Platzhirsch im Weinviertel.

„Wenn du 35 Minuten vom Flughafen und 20 Minuten vom Wiener Musikverein entfernt bist, bist du nicht mehr am Land“, fand Lichtenegger, der das Einzugsgebiet vieler Großstädte kennt. Man habe in Wilfersdorf lediglich mehr Freiraum. Was braucht also eine Region? „Wichtig ist, dass die Menschen an sie glauben“, sagte Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll. Land und Stadt seien Partner, da gebe es kein gegeneinander, man brauche sich gegenseitig. Das kann auch Kaufstrasse-Chefin Jutta Pemsel unterstreichen: „Wenn ich als Unternehmerin nicht an mein Geschäft glaube, wie sollen es dann die Mitarbeiter.“ Im alltäglichen Handeln habe das Land aber entscheidene Vorteile: „Wir haben es in der Stadt probiert und sind reumütig zurückgekehrt“, lacht sie. Es sei eine andere Lebensqualität am Land.

Was braucht das Weinviertel also? „Mehr Spitzengastronomie und mehr gute Hotelplätze“, sagte Heinz Lichtenegger. Facharbeiterausbildung und eine Fachhochschule, ergänzte Wirtschaftskammer-Vizepräsident Kurt Hackl. Und ein Umdenken bei der Tourismusbank, die schon jetzt sagt, dass es rund um Wien zu viele Hotelbetten gibt.

