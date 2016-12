Mistelbach wird mit dem kommenden Budget seine Schulden um 1,36 Mio. Euro senken und im Rahmen des Möglichen Projekte umsetzen. Eine Zustimmung der Opposition ist trotzdem unwahrscheinlich – wird doch die heilige Kuh „Keine Gebührenerhöhung“ geschlachtet.

Die Wunschliste der Ausschüsse in den Budgetverhandlungen war lang, die Packerl unterm symbolischen Christbaum für die Ausschussvorsitzenden bei der Weihnachtssitzung des Gemeinderates werden eher dürftig ausfallen. Projekte im Umfang von 9,6 Mio. Euro hatten die Ausschüsse als Vorhaben für 2017 gemeldet, umgesetzt werden Vorhaben um 2,1 Mio. Euro – für diese werden auch entsprechende Kredite aufgenommen.

Was wird im außerordentlichen Haushalt finanziert? Die Aufbahrungshalle (300.000 Euro), der Ankauf des Grundstückes für das FF-Haus im Norden der Stadt, Hochwasserschutzprojekte, die Hauptplatzumgestaltung, Straßenbau und Brücken. „Da sind 2,1 Mio. Euro schnell weg“, weiß Finanzstadtrat Harald Beber (ÖVP).

"Wir müssen uns vorbereiten, falls irgendwann das Zinsniveau wieder steigt“

Alfred Pohl, Bürgermeister

Trotz der Kreditaufnahmen würden Schulden kräftig getilgt: 3,46 Mio. Euro sind geplant, womit der Schuldenstand um 1,4 Mio. Euro drückt. Und vielleicht sind es zu Jahresende noch mehr. „Wir schaffen uns damit langfristig einen Spielraum. Wir müssen uns vorbereiten, falls irgendwann das Zinsniveau wieder steigt“, sagt Bürgermeister Alfred Pohl. Denn obwohl der Euribor-Zinssatz denkbar niedrig ist, zahlt die Stadtgemeinde trotzdem jährlich 600.000 Euro Zinsen: „Wenn sich das Zinsniveau ändert, kann sich die gesamte Finanzlage der Gemeinde plötzlich ins Dramatische drehen“, sagt der Finanzstadtrat. Und deshalb würde auch vermehrt die Fixzinsoption bei Krediten gewählt. Die sei zwar momentan teurer, langfristig aber sicherer.

Wo wird also gespart? „Wir haben uns Gedanken gemacht, was eine Gemeinde leisten muss“, sagt Beber. Beispielsweise die Streichung gewisser Förderungen wie die Wohnbauförderung der Stadtgemeinde, die im Vorjahr nur ein einziges Mal in Anspruch genommen wurde. „Da geht’s auch gar nicht um die Fördersumme, sondern um die Bearbeitungskosten im Hintergrund“, sagt Beber: „Wir müssen schauen, was wir bauchen und was nicht.“

Nur über 1,7 Mio. Euro kann die Stadt frei verfügen

Bei den Förderungen ist übrigens wenig einzusparen: Insgesamt hat die Stadtgemeinde für diese 6 Mio Euro budgetiert. Aber nur über 1,7 Mio. Euro kann die Stadt frei verfügen, der Rest ist durch Verträge und Vorgaben von Land und Bund vorgeschrieben. „Von diesen 1,7 Mio. Euro profitiert aber jeder Bürger, die fließen ins Vereinsleben, in Kultur und Soziales“, sagt Bürgermeister Alfred Pohl.

Umstrittenster Punkt des Budgets 2017 wird wohl die Neubewertung in der Wasserversorgung sein: „Der Rechnungshof hat in seinem Prüfbericht kritisiert, dass in Mistelbach die Wasserversorgung finanziell unterbedeckt ist – sprich, dass die Gebühren zu niedrig sind“, sagt Finanzstadtrat Harald Beber. Nun setzt sich die Wassergebühr aus zwei Teilen zusammen: aus der Bereitstellungsgebühr für den Wasserzähler, quasi die jährliche Grundgebühr, und aus den Kosten aus dem laufenden Wasserverbrauch. Letzteres soll nur sanft angepasst werden, Ersteres etwas kräftiger.

„Wir haben die Gebühren seit Anfang der 2000er-Jahre nicht mehr angehoben, die bestehende Infrastruktur ist aber 20 Jahre älter geworden“, sagt Beber: „Und die Reparaturkosten sind gegenüber von vor 20 Jahren um 40 Prozent gestiegen!“ Dass sich da die Finanzierung der Erhaltung und des weiteren Ausbaues der Wasserversorgung nicht mehr ausgeht, sei klar. Entsprechend soll die höhere Wasserzählergebühr auch mehr Geld in die Stadtkassen spülen, um die Erhaltung der Infrastruktur zu finanzieren. Stichwort Rücklagen: Die sind mit 18.000 Euro eher bescheiden.

„Das Mantra des damaligen Stadtrates Walter Weinerek: Nur keine Gebührenerhöhung, es wird sich schon ausgehen!“

Harald Beber (ÖVP), Finanzstadtrat

Aber wenn schon lange bekannt war, dass die Gebühren zu niedrig sind, warum hat der Gemeinderat da nicht schon früher gehandelt? „Das war das Mantra des damals zuständigen SPÖ-Stadtrates Walter Weinerek: Nur keine Gebührenerhöhung, es wird sich schon irgendwie ausgehen“, sagt Beber – ohne jetzt den Weinerek-Kurs schlecht machen zu wollen. Denn er wurde ja auch von der ÖVP mitgetragen: „Wir haben da halt wider besseres Wissen mehr Geld hineingesteckt, als rausgekommen ist“, sagt Beber.

Die NÖN fragt nach: Gibt’s noch weitere Bereiche, wo die Stadtgebühren nicht die Kosten einspielen? „Beim Friedhof haben wir jährlich einen Abgang von 140.000 Euro“, sagt Beber: „Andere Gemeinden machen da einen Überschuss!“ Auch hier war der Gemeinderat in der Vergangenheit bestrebt, möglichst keine Gebühren anzuheben. „Wo Abgänge sind, müssen wir einnahmenseitig steuern, sonst bemühen wir uns, Einsparungen bei den Ausgaben zu schaffen“, fasst Beber zusammen.