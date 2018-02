„Für was geh ich hin, ich versteh eh nix“, würden sich Bürger denken, meint Gemeinderat Rudolf Frey (MUT). Viele blieben zuhause, weil sie nichts hören würden. „Dabei haben wir im Saal Lautsprecher, es wäre so einfach und würde keinen Cent kosten.“ Auch Mikros wären vorhanden, diese würde man nicht nutzen. „Damit die Leute nicht hören, was geredet wird“, mutmaßt Frey.

"Sitzform nicht förderlich"

Gemeinderat David Kien (Grüne) erzählt, es hätte bereits Vorschläge bezüglich der Sitzformation gegeben. „Eine U-Form würde akustisch mehr bringen, dies wäre der geringste Aufwand“, so Kien. Wenn, dann solle eine Möglichkeit mit günstigem Einsatz gefunden werden, um besser gehört zu werden.

SPÖ-Gemeinderat Markus Hemerka meint, die aktuelle Sitzform sei nicht gerade förderlich. Eine U-Form mit Öffnung Richtung Zuhörer wäre besser, dadurch entstünden keine unnötigen Kosten: „Das kann man einmal ausprobieren, das ist das Einfachste.“ Das Sprechen über Mikrofone hätte man bereits ausprobiert, dies funktioniere nicht, so Hemerka.

Das sieht auch Cornelia Makowsky-Egger, Gemeinderätin der FLL, so. Sie persönlich höre jedes Wort, könne sich aber vorstellen, dass Zuhörer dies nicht mehr so gut könnten, außer denjenigen, die weiter vorne sitzen. Es würde nicht so laut gesprochen werden. Eine andere, bürgernahe Sitzordnung in U-Form, die sich offen zeige, wäre möglicherweise eine Hilfe, eine entgegenkommende Geste.

„An und für sich versteht man alles gut, die ersten Reihen werden aber nicht genutzt“, sagt Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP). Er wäre darüber erstaunt, verstehe nicht, wieso der Weg über die Medien gesucht werde. Jeder könne zu ihm kommen, hätte er doch erst vor Kurzem zur Gemeinsamkeit aufgerufen. Neue Tonanlage? „Die Gemeinde hat wichtigere Projekte, in die sie ihr Geld stecken sollte“, sagt der Bürgermeister.