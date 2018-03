Der Gemeinderat startete seine jüngste Sitzung mit der Rückkehr einer ehemaligen Gemeinderätin: Petra Zeiner hatte 2015 die SP-Fraktion verlassen, weil sie zu wenig Zeit für ihre Arbeit im Wirtshaus fand. Nun springt sie als Ersatz für den ausgeschiedenen Karl Kastner ein.

Franz Waismayer stellte Dringlichkeitsantrag

Nicht wegen Petra Zeiner, sondern wegen ihres Clubchefs Franz Waismayer begann die Sitzung in Neudorf äußerst turbulent. Denn Waismayer stellte einen Dringlichkeitsantrag: Für die Aufnahme eines Bauhofleiters müsse der Dienstpostenplan geändert sowie die erhöhten Gehaltskosten per Nachtragsvoranschlages angepasst werden.

Die ÖVP und ihre Bürgermeisterin Erni Rauscher waren nicht dieser Meinung. Einen Nachtragsvoranschlag könne man nicht mithilfe eines Dringlichkeitsantrages beschließen, sondern müsse ihn vorher aushängen, so die Argumentation. Die drei SPÖ-Clubmitglieder waren ebenfalls dieser Ansicht und stimmten gegen ihren Chef.

„Ich habe in der Straßenmeisterei nachgefragt, unter 70.000 Euro wurde noch nie eine derartige Anlage gebaut.“Ernestine Rauscher (ÖVP), Bürgermeisterin

Auch über das Gemeinderatsprotokoll gab es Meinungsunterschiede zwischen Waismayer und der Bürgermeisterin: Waismayer wollte eine schriftliche Stellungnahme beigefügt haben. „Aber das hast du bei der Sitzung nicht verlesen“, kritisierte Bürgermeisterin Rauscher.

„Diesen Text hast du erst einige Tage nach der Gemeinderatssitzung an den Amtsleiter geschickt. Darum kann es auch nicht ins Protokoll aufgenommen werden.“ Das wollte Waismayer nicht akzeptieren: „Aber so ungefähr hab´ ich es während der Sitzung gesagt“, widersprach der Oppositionschef. Bei der Abstimmung schloss sich die ÖVP der Meinung ihrer Bürgermeisterin an und übrigens auch die Hälfte der SP-Fraktion. Somit kam die nachgereichte Stellungnahme nicht ins Sitzungsprotokoll.

Beschattung für Volksschul-Fenster

Einig waren sich die Gemeinderäte bei einer Beschattung für die Ostfenster der Volksschule Neudorf, die ein Aufheizen der Fensterflächen im Frühsommer verhindern soll, und bei den jährlich üblichen Förderungen für die Vereine. Einstimmig entschieden die Gemeinderäte auch für einen Vorschlag der SP-Fraktion, in sozialen Härtefällen auf die Kanalgebühr des vierten Quartals zu verzichten.

Die Förderung tritt mit März 2018 in Kraft und kann ab Jänner 2019 beantragt werden. Die Bemessungsgrundlage liegt ungefähr bei jener des Heizkostenzuschusses. Aber dann war es mit der Einigkeit im Gemeinderat auch schon wieder vorbei.

Auf die Anfrage des Dorferneuerungsvereines Neudorf, Fahrzeuge und Geräte des Gemeinde-Bauhofes für Arbeiten auf öffentlichen Flächen auszuborgen, bot Bürgermeisterin Rauscher auch den anderen Vereinen an, sich für derartige Tätigkeiten die Geräte borgen zu können. Obwohl alle anderen Gemeinderäte geschlossen diesem Vorschlag zustimmten, war SP-Chef Waismayer dagegen.

Diskussion um Verkehrsinsel

Den Schluss der Gemeinderatssitzung bildete ein langwieriges Reizthema zwischen den beiden Listenführern: eine Verkehrsinsel an der Einfahrtsstraße nach Neudorf von Staatz aus. Das beginnt schon bei den unterschiedlichen Kostenschätzungen: SP-Chef Waismayer geht von Baukosten in der Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro aus und sieht daher für den Bau keine größeren Schwierigkeiten.

Bürgermeisterin Rauscher hingegen schätzt die Kosten etwa auf das Fünf- bis Sechsfache. „Das beginnt schon damit, das wir für eine derartige Verkehrsinsel Grund dazukaufen müssten. Dann gehört dort Licht und Abwasser verlegt. Und dann kommen noch die eigentlichen Baukosten mit Unterbau und Asphalt.“ Sie rechnet eher mit rund 90.000 bis 100.000 Euro. „Ich habe in der Straßenmeisterei nachgefragt, unter 70.000 Euro wurde noch nie eine derartige Anlage gebaut.“ Zudem würden noch einige Straßenbauprojekte ausstehen, die für Rauscher Priorität haben.