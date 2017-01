Der große Aufwand an Verwaltung und die Erwartung der Bevölkerung 24 Stunden bereit zu sein - das ist etwas, das viele junge Ärzte vor einer Arbeit in ländlichen Gebieten abschreckt, vermutet VP-Bürgermeisterin Brigitte Ribisch hinter der Schwierigkeit, Kassenärzte in die Region zu bekommen.

Durch den kürzlichen Ausfall von Kassenarzt Gerald Kurzenkirchner (die NÖN berichtete) ist die Thermenstadt Laa ja nur mehr auf einen Kassenarzt und einen Wahlarzt angewiesen. Zu wenig für die medizinische Versorgung der rund 6.000 Einwohner-Stadt mit zusätzlich rund 350.000 Tagesgästen und über 70.000 Nächtigungen, findet Ribisch.

Um Ärzten die Thermenstadt schmackhaft zu machen, plant Ribisch nun die Gründung eines Apotheken-Ärzte-Zentrums, eines sogenannten „Primary Health-Centers“. In vielen Ländern der Welt bereits bewährte Praxis, soll dieses Zentrum in Laa nun zu einem Pilotprojekt für Niederösterreich werden.

„Die Ärzte könnten sich im Radl-Dienst eine Rundum-Versorgung aufteilen. Dann braucht es keine Einzelkämpfer mehr.“

Brigitte Ribisch, ÖVP

Erste Schritte sind schon gemacht. So ist der Plan, gemeinsam mit einer Apotheke – der Wunsch nach einer zweiten Apotheke in Laa besteht ja schon seit Jahren – der Ärztekammer, der Gebietskrankenkasse und dem Land Niederösterreich ein Gesundheitszentrum zu errichten, das zudem ausbaufähig ist.

„Bisher ist von der Ärztekammer für Laa ein Kassenarzt ausgeschrieben, wir hoffen, dass auch eine zweite Stelle bald ausgeschrieben wird,“ sagt Ribisch. „Ein medizinischer Leiter würde die Verwaltung übernehmen und im Radl-Dienst könnten sich die Ärzte eine Rundum-Versorgung aufteilen. Dann braucht es keine Einzelkämpfer mehr. Natürlich würden wir uns auch über weitere medizinische Anbieter freuen, wie zum Beispiel einen Bandagisten.“

Auch der Standort für das Gesundheitszentrum ist schon gefunden: Im Thayapark soll das künftige Apotheken-Ärzte-Zentrum seine Heimat finden. Nun müssen gemeinsam mit den Partnern die entsprechenden Wege für diesen Plan geebnet werden.