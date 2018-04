Zwei Großaufträge aus Deutschland im Wert von rund 60 Millionen Euro hat die SPL Tele Group GmbH im ecoplus-Park Wolkersdorf an Land gezogen. Sie unterstützt die Deutsche Telekom beim flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in Süddeutschland und die Telefónica Deutschland bei der Demontage von Mobilfunkanlagen im Zuge der Netzkonsolidierung von zwei Mobilfunkanbietern. So wird SPL Tele Glasfaser beispielsweise im Münchner Zentrum verlegen.

„Abwicklung und Steuerung dieser Großprojekte erfolgen überwiegend mit österreichischem Personal direkt von unserem Headquarter in Wolkersdorf aus“, sagt Juniorchef Florian Schütz laut NÖ Wirtschaftspressedienst.

365 Beschäftigte

Kernbereiche des stark wachsenden Familienbetriebes mit 365 Beschäftigten sind Planung und Errichtung sowie Betrieb und Wartung von Telekommunikations-Anlagen. Dazu gehören auch Dienstleistungen für Kabel- und Übertragungsnetze. In den letzten zwei Jahren sind die Umsätze auf rund 60 Mio. Euro angestiegen. 2012 waren es noch 25 Mio. gewesen.

Gestartet ist das Unternehmen 1996, damals noch innerhalb der Siemens AG. Eigenständig wurde es mit der Ausgliederung 2003. Unter der Leitung des Wildendürnbacher Geschäftsinhabers Rudolf Schütz sind laufend neue Geschäftsbereiche, wie Kabel- und Übertragungsnetze, Logistik-, Transport- und Engineering-Tätigkeiten übernommen worden. Während andere Unternehmen Teilbereiche ausgliedern, geht Schütz den umgekehrten Weg und integriert immer mehr Spaten in sein Unternehmen.