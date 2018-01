Zu ihrem Feuerwehrball lud die FF Gnadendorf in die Nachbarortschaft Wenzersdorf, ins Gasthaus Öfferl. Zahlreiche Gäste waren gekommen.

Kommandant Andreas Hauser, in Begleitung seiner Lebensgefährtin Andrea Leiß, und sein Stellvertreter Jürgen Scheiner freuten sich über regen Besuch, so befanden sich unter anderem auch Bürgermeister Manfred Schulz, Ortsvorsteher sowie geschäftsführender Gemeinderat und Fahrmeister der FF Gnadendorfs, Manfred Zinnagl, Gemeinderat und Hauptfeuerwehrmann Werner Plöckl mit ihren Gattinnen unter den Ballgästen, wie auch der langjährige Kommandant Herbert Hauser sowie dessen ehemaliger Kommandant-Stellvertreter Gottfried Renner, ebenso in Begleitung ihrer Ehefrauen, sowie Klaus Christenheit, vormaliger Kommandant.

Ebenfalls anwesend waren Schriftführer Manuel Schmidt, Kassier Werner Schmidt sowie Pyhras Kommandant Daniel Riepl. Auch die Ortsmusik war durch Gerhard Schmidt vertreten, sowie stellvertretend für die Pfarrgemeinderäte, Markus Göstl und Obmann des UFC, Rainer Schmidt.

Wirt und geschäftsführender Gemeinderat Johannes Öfferl sorgte mit seinem Team für das leibliche Wohl der Ballgäste, unter anderem konnte man Schnitzel, Zander oder Grillkotelett genießen, „After 8“ sorgte für Stimmung auf der Tanzfläche.