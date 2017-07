Gnadendorf

Feuerwehr-Heuriger in Zwentendorf .

In der romantischen Kellergasse in Zwentendorf feierte die Feuerwehr ihren traditionellen „open air“ Heurigen. Viele Besucher kamen, die Veranstaltung war für die Wehr sehr erfolgreich. Mehr in der Printausgabe der NÖN-Mistelbach.