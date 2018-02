Am Wochenende ist am Grenzübergang Drasenhofen die Hölle los: Wenn in Tschechien und Österreich Lkw-Fahrverbot herrscht, dann drängen sich auf den Parkflächen rund um das ehemalige Kontrollgebäude die dicken Brummer.

Das Problem: Es gibt rund 120 Parkflächen, auf die Weiterfahrt warten allerdings 280 bis 300 Lkw. Und die parken dann auf den Parkplätzen, entlang von Zufahrtswegen, auf Feldwegen neben der Brünnerstraße und quer über Pkw-Stellplätze. „Wenn da ein Lkw zu brennen beginnt, hat die Feuerwehr kaum eine Chance hinzukommen“, glaubt Rupert Kramer, Betreiber des „Route B 7-Roadhous“ gleich am Grenzübergang.

„Ich verstehe das nicht: Da baut man eine Autobahn und errichtet in Drasenhofen so einen Flaschenhals!“Rupert Kramer, Pächter „Roadhouse B 7“

Was er nicht versteht: Rückbaumaßnahmen der Straßenbauabteilung im Bereich des Grenzüberganges, die Parkflächen vernichten: Da würden Kiesstreifen errichtet, die keiner brauche und Parkflächen bei dem ehemaligen VetMed-Gebäude würden abgesperrt. „Dafür raufen sich die Lkw-Fahrer regelmäßig um die freien Plätze“, sagt Kramer.

Für ihn ist die Reduktion der Stellplätze ein falsches Zeichen. Denn seit der Eröffnung der Autobahn ab Poysbrunn sei der Verkehr nochmals deutlich angestiegen. Das merke er an der Zahl der verkauften Vignetten, Umweltplaketten und Go-Boxen: „Wir sind eine der besten Verkaufsstellen der ASFINAG“, sagt Kramer: Monatlich würden in Drasenhofen rund 5.000 GoBoxen und 1.100 IG-Luft-Plaketten, sowie 220.000 Vignetten pro Jahr verkauft.

„Wir haben da höhere Einnahmen, als die Verkaufsstelle am Brenner“, sagt Kramer. Was nicht an der Verkehrsfrequenz liegt, sondern an der Strecke, die die Lkw durch Österreich fahren: „Wer bei uns rein fährt, der fährt nach Italien. Das ist weiter, als wenn die Fahrt nur durch Tirol nach Deutschland geht“, sagt der Roadhouse-Betreiber.

Gesperrte Fläche: Rund um das ehemalige VetMed-Gebäude herrscht Parkverbot. | Michael Pfabigan

An der Situation in Drasenhofen wird sich auch nichts ändern, wenn 2019 die Umfahrung Drasenhofen fertig ist. Denn die Straßensituation am Grenzübergang wird bleiben, bis es einen grenzüberschreitenden Autobahnanschluss gibt. Und das wird noch dauern.

„Ich verstehe das nicht: Da baut man eine Autobahn und errichtet in Drasenhofen so einen Flaschenhals“, sagt Kramer. Welche Alternativen haben Lkw-Fahrer? Der nächste große Parkplatz ist bei der Raststation in Hochleithen. „Aber der hat nicht die notwendige Kapazität“, ist Kramer überzeugt. Dort gibt es rund 60 Stellplätze für Lkws.

Warum geht nichts weiter? Die Grundverhältnisse rund um den Grenzübergang sind kompliziert: Die Gebäude gehören der Bundes Immobilien Gesellschaft BIG, der Grund dem Land. Jetzt ist ein Abtausch angedacht, damit Gebäude und Grund dem Land gehören, dafür würde das Land ihre Gründe bei einem anderen Grenzübergang an den Bund übergeben. Wegen der Regierungswechsel in Bund und Land dürfte das aber auf Eis liegen.

Mit seiner Kritik bzw. seinen Anregungen erreichte Kramer bislang nichts. Der Straßenbauabteilung war es egal, Landesrat Karl Wilfing erklärte sich für nicht zuständig und der zuständige Ludwig Schleritzko habe bislang seine Anfragen ignoriert.

Zwillings-ASFINAG Rastplatz geplant

Seitens des Büros des zuständigen Landesrates verweist man darauf, dass Parkplätze an Autobahnen nicht Sache des Landes, sondern der ASFINAG seien. „Beim Roadhouse wurden Leistensteine gesetzt und mehr Pkw-Parkplätze geschaffen, um das Parken beim Kauf von Vignetten zu verbessern“, heißt es aus dem Büro: „Das war mit dem Betreiber akkordiert.“

Ratlosigkeit herrscht hinsichtlich der genannten verweigerten Gesprächsverweigerung: „Von einem Gesprächswunsch des Roadhause-Betreibers bei Landesrat Ludwig Schleritzko ist uns im Büro leider nichts bekannt, umso weniger von einem Ignorieren dieses Wunsches.“, sagt ein Sprecher von Landesrat Ludwig Schleritzko. Kurzfristig stehe bei Bedarf aber jederzeit der NÖ Straßendienst für ein Gespräch zur Verfügung.

In Planung sei zwischen den Anschlussstellen Poysdorf Süd und Großkrut ein Zwillings-ASFINAG Rastplatz, also auf jeder Richtung einer, heißt es auf NÖN-Anfrage von der ASFINAG: Diese werden dann jeweils rund 30 Pkw- und 50 Lkw-Stellplätze haben. Derzeit ist geplant, dass diese beiden Rastplätze 2019 fertig sind. Da man mitten in der Planung stecke, könne es aber auch 2020 bis zu Fertigstellung der Anlage werden.