Sattelkraftfahrzeug durchbrach Leitschiene .

Ein 44-jähriger Serbe fuhr am 20. Jänner 2018 in den Morgenstunden ein Sattelfraftfahrzeug auf der A5 aus Richtung Tschechien kommend in Richtung Wien. Beim Knoten Eibesbrunn lenkte er das Sattelkraftfahrzeug über eine Rampe in Richtung S1.