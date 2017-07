In Großengersdorf geht diese Woche eine Ära zu Ende. Eine Generation lang, 22 Jahre, war Bürgermeister Josef Staut (ÖVP) als Bürgermeister an der Spitze der Gemeinde gestanden. Jetzt übergibt er sein Amt an Nachfolger Christian Helmer. „Wir haben das schon vor der Wahl angekündigt, und halten das jetzt ein“, gibt sich der neue „Altbürgermeister“ sachlich. Auch sein Gemeinderatsmandat hat er zurückgelegt, für ihn rückt Petra Messerer nach.

Großengersdorf steht am Ende der Ära Staut gut da, die Entscheidungen wurden fast ausnahmslos im Konsens getroffen. „Mir war wichtig, dass man immer mit Allen reden konnte!“, beschreibt Josef Staut die Maxime seiner Politik. Dabei hatte es am Anfang gar nicht so ausgesehen, als ob es ohne Auseinandersetzungen im Gemeinderat weitergehen würde. Nach der Wahl im Jahr 1995 kam es zu einem „echten“ Auszug der VP aus dem Gemeinderat und zu Neuwahlen, die Josef Staut, der schon die letzten fünf Jahre als Vizebürgermeister fungiert hatte, zum Bürgermeister machten.

Ein Erbe seiner Zeit ist sicher die auf erneuerbare Energiequellen ausgelegte Energiepolitik der Gemeinde. Fünf vorhandene Windkraftanlagen, mit vier weiteren in Planung, brachten auch Geld in die Kasse der Gemeinde. Auf den gemeindeeigenen Gebäuden, die auch im Hinblick auf die thermische Isolierung auf aktuellem Stand sind, wurden Photovoltaikanlagen installiert, mittlerweile im Ausmaß von 50 Kilowatt. Außerdem ist als Gemeindefahrzeug ein Elektrofahrzeug angeschafft worden.

Die Entwicklung der Gemeinde schritt voran, eine seiner letzten Handlungen als Bürgermeister war die Unterschrift unter die Kaufverträge für das neue Siedlungsgebiet.

Nachfolger wird am 17. Juli gewählt

„Der Kindergarten war sicher ein großes Projekt, eines das mir besonders am Herzen gelegen ist“, blickt Staut zurück. „Wir hatten ja bis dahin nur eine provisorische Kindergartengruppe.“ Heute steht ein moderner und gut ausgestatteter Platz für die Kinderbetreuung zur Verfügung. Die Volksschule wurde errichtet und modernisiert, ein neuer Turnsaal gebaut.

„Die letzten Jahre haben mir am meisten Spaß gemacht“, gibt Staut, der die VP Großengersdorf erfolgreich durch vier Gemeinderatswahlen geführt hat, zu. „Da war ich schon in Pension und konnte mich dem Amt ganz widmen.“

Im Museumsverein aktiv, kümmert er sich noch um seine drei Traktor-Oldtimer. Am 17. Juli, dem Termin der Gemeinderatssitzung, in der sein Nachfolger gewählt wird, ist er auch schon im Einsatz. „An diesem Tag begleite ich eine Wallfahrt nach Mariazell. Ich wünsche meinem Nachfolger auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg!“