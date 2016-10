GroÃŸharras

Das Szenario: Vier Unfälle auf einer Baustelle. Eine Kopfverletzung, ein Stromunfall, ein offener Unterschenkelbruch und ein abgetrennter Finger nach Arbeiten mit einer Kreissäge – dies waren die Vorgaben für eine praxisnahe Übung für die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Laa.

Rohbau zur Verfügung gestellt

Andreas Forster, hauptberuflicher Rettungssanitäter, stellte dafür seinen Rohbau in der Siedlung in Großharras zur Verfügung. 23 Sanitäter und zwei Verletztendarsteller wurden hier in kleinen Gruppen zu je drei bis vier Personen eingeteilt, um alle Stationen durchzumachen. Dabei wurden an den verletzten Personen die Wundversorgung, die Bergung und der Transport geübt.

Bei der Station des offenen Schienbeinbruches musste zudem auch noch die hochschwangere Freundin des verletzten Arbeiters betreut werden. Die Verletzungen von abgetrenntem Finger und offenem Schienbeinbruch konnten Jakob Obermayer und Florian Hackl mittels realistischer Notfallsdarstellung an den betroffenen Personen aufbringen.

Infoabend am 11. Oktober

„Ein- bis zwei Mal im Jahr organisieren wir neben den theoretischen auch praktische Übungen für unsere Mitarbeiter, um für den Ernstfall gerüstet zu sein und um die Motivation zu fördern“, erzählt Organisatorin Eveline Strohofer vom Laaer Roten Kreuz. Die Rotkreuz-Sanitäter waren mit Feuereifer bei der Sache und absolvierten rasch und routiniert die einzelnen Stationen.

Abschließend gab es noch ein gemütliches Beisammensein gleich bei der Baustelle. Das Rote Kreuz Laa möchte sein Team erweitern, daher findet am Dienstag, den 11. Oktober um 19 Uhr ein Infoabend auf der Dienststelle statt.